Así fue el operativo en el que la Policía de Bogotá incautó más de 25.000 cuchillos en TransMilenio

El Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá implementó el denominado Plan Desarme en el Portal Suba. La medida contempla registros, verificación de antecedentes e inspecciones de seguridad para resguardar a los usuarios que se desplazan a diario en los articulados e infraestructuras de TransMilenio.

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En el marco de estas intervenciones adelantadas durante el año 2026, la institución confirmó la captura de 1.264 personas dentro del sistema. Entre las detenciones se encuentran 15 procedimientos en flagrancia por agresiones a guardas de seguridad, lo cual permitió la judicialización de los implicados ante la Fiscalía General de la Nación.

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Las labores preventivas permitieron el decomiso de 25.734 armas cortopunzantes en las distintas estaciones, cifra que supera en 5.000 unidades las métricas reportadas durante el periodo anterior. Asimismo, la Policía aplicó 158.113 comparendos en cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, sancionando comportamientos contrarios al orden público.

Procedimientos, sanciones y restricciones para infractores

Sobre el alcance del operativo desplegado en la localidad de Suba, el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que este operativo “es una actividad que se realiza en todas las troncales y portales de TransMilenio para generar condiciones de convivencia en la capital”.

Uniformado de la policía realizando una revisión a una maleta. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El oficial detalló el procedimiento legal que se aplica a quienes sean interceptados portando elementos cortopunzantes en el sistema. El coronel Mora señaló que esta medida “se coloca una multa tipo 2, se prohíbe el ingreso a eventos masivos como conciertos o al estadio, y se procede con la destrucción del elemento”.

El reporte policial identificó los puntos de mayor incautación de armas cortopunzantes en la ciudad. En el Portal de la 20 de Julio (carrera Décima) se decomisaron 4.753 elementos, seguido por la troncal Caracas con 3.722 y el Portal Suba con 1.559 objetos retirados de circulación.

Llamado de las autoridades a la ciudadanía

Uniformado de la policía realizando una requisa a un usuario de TransMilenio. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Frente al avance de estas medidas de inspección, la Policía Nacional instó a los usuarios a evitar el traslado de herramientas punzocortantes durante sus trayectos cotidianos. Las autoridades recordaron que el objetivo central de los controles es prevenir riñas y proteger el tránsito seguro de los pasajeros entre sus hogares y sitios de trabajo.

Finalmente, la institución policial reiteró la importancia de la colaboración de los ciudadanos para detectar situaciones irregulares. Las unidades de la Fuerza Pública solicitaron reportar a las personas con actitud sospechosa para verificar la portación de objetos prohibidos dentro de los vagones y plataformas.