Crudo testimonio de bombero que participó en los rescates tras los terremotos en Venezuela

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dio a conocer el testimonio de un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá tras el llamado de auxilio de Venezuela tras los dos terremotos que tuvieron lugar en su territorio.

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El bombero Nelson Quintín detalló los procedimientos ejecutados en medio de las operaciones de asistencia, rescate y apoyo, para Voces de la Ciudad, un podcast compartido por la Secretaría de Seguridad de la capital del país.

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Luego de los terremotos, un grupo de asistencia de la capital colombiana se trasladó a la zona afectada para colaborar en la localización de sobrevivientes. Tras acumular más de 70 horas de labores entre los edificios colapsados, los rescatistas detectaron indicios de vida bajo las capas de concreto.

El socorrista señaló que una pausa general en las actividades operativas permitió escuchar los llamados de un menor de 11 años atrapado en el lugar. Esa detección dio inicio a una maniobra que requirió exactitud técnica, orientada a remover el material sin comprometer la estabilidad del espacio.

Desarrollo de la operación

Durante el procedimiento, el personal especializado utilizó herramientas de tecnología avanzada para fijar la ubicación exacta del afectado. A través de lentes de inspección en cavidades, el equipo logró establecer contacto visual con el menor, manteniendo una conversación continua para transmitirle calma durante la remoción de escombros.

El bombero bogotano Nelson Quintín. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

El relato del bombero describe el intercambio de palabras con el menor y la resistencia del equipo de trabajo a lo largo de la jornada. La operación demandó un esfuerzo físico prolongado y coordinación entre los especialistas, quienes avanzaron gradualmente hasta garantizar la extracción segura del afectado.

La ejecución de este operativo refleja la capacitación que reciben los integrantes de la entidad para actuar en escenarios de alta complejidad. Esta preparación previa ha facilitado la integración de bomberos bogotanos en misiones de búsqueda, tanto a nivel nacional como en otros países de la región.

Difusión del testimonio y canales de denuncia

La narración forma parte de una nueva entrega del proyecto Voces de la Ciudad, producido por la Secretaría Distrital de Seguridad. El material recopila las vivencias operativas del personal de emergencias y el impacto que generan estas intervenciones de salvamento en la trayectoria de sus participantes.

Por último, las autoridades locales enfatizaron el papel de la ciudadanía en el mantenimiento del orden público en la capital. La institución recordó el uso de la Línea de Emergencias 123 para reportar actividades delictivas, destacando que la información oportuna permite poner en marcha las investigaciones pertinentes.