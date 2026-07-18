En la madrugada de este sábado, 18 de julio, se registró un nuevo movimiento telúrico, esta vez en México. De acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una magnitud de 5,2 en la escala de Richter.

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El movimiento telúrico se originó exactamente a las 4:59 de la mañana.

El epicentro se ubicó en Puerto Madero, México, a una profundidad de 45 kilómetros. La localización corresponde a las coordenadas 14.32° de latitud y -92.92° de longitud.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 45 kilómetros y fue percibido en distintas zonas del sur de México y de Centroamérica. Foto: Getty Images

El movimiento telúrico también se sintió en varias zonas fuera de México, entre ellas Las Delicias, en Panamá, a 1.214 kilómetros; San Andrés, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 1.228 kilómetros, y Las Tablas, en Panamá, también a 1.228 kilómetros.

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El sismo se produjo horas después de un terremoto de magnitud 7,4 frente a la costa de Chiapas, uno de los más fuertes registrados en las últimas horas. También se reportaron cerca de 137 réplicas después del movimiento.

Sin embargo, las autoridades aún no reportan daños significativos ni víctimas tras el sismo. El movimiento se sintió en estados del sur de México y en países de Centroamérica.

Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni daños de consideración tras el sismo registrado en Puerto Madero, México. Foto: 123RF

Cabe recordar que varios sismos han sacudido las regiones suramericana y centroamericana. Hace poco menos de un mes, Venezuela vivió uno de los movimientos telúricos más fuertes de su historia, después de que se registraran dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, con una diferencia de 10 segundos entre ambos, en el estado de La Guaira.

Los movimientos dejaron más de 3.000 víctimas fatales y cerca de 50.000 desaparecidos. Las labores de reconstrucción y remoción de escombros aún continúan. Sin embargo, ya se suspendieron las labores de rescate de heridos.

Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los fuertes terremotos registrados en La Guaira, mientras avanzan las labores de reconstrucción en las zonas más afectadas. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos