Varios temblores han sacudido a Colombia durante este sábado, 18 de julio: epicentro y magnitud

Varios temblores han sacudido a Colombia durante el transcurso de este sábado, 18 de julio, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Geológico Colombianos (SGC).

Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

El más reciente ocurrió hacia las 4:26 de la mañana y su epicentro fue en el municipio de Toledo, en el departamento de Norte de Santander. El sismo tuvo una magnitud de 2.0.

La profundidad fue superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, mientras que la longitud de -72.17° y la latitud de 7.14°. Los municipios más cercanos fueron Cubará (Boyacá) a 18 km, Toledo (Norte De Santander) a 39 km, Saravena (Arauca) a 39 km.

Un poco más temprano hubo otro movimiento, ocurrió exactamente a las 2:54 en la ciudad de Buga, en Valle del Cauca. La magnitud fue de 3.2 y la profundidad en 161 kilómetros.

Imagen referencia de un temblor. Foto: Colprensa

La latitud estuvo en 3.90° y la longitud en -76.07°. De acuerdo con el SGC, los municipios más cercanos fueron San Pedro (Valle Del Cauca) a 20 km, Tuluá (Valle Del Cauca) a 25 km, Guadalajara De Buga (Valle Del Cauca) a 25 km.

Hubo un tercer temblor a las 2:33 de la mañana y el epicentro fue Los Santos, en Santander, uno de los sitios que más fenómenos de este tipo sufre en Colombia.

En esta oportunidad, la magnitud fue de 3.1 grados, la profundidad de 156 kilómetros, la latitud de 6.83° y la longitud de -73.09°. En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron Los Santos (Santander) a 9 km, Jordán (Santander) a 11 km, Cepitá (Santander) a 16 km.

Por último, a la 1:05 de la mañana otro movimiento telúrico se percibió en Dabeiba, Antioquia. La magnitud fue de 2.6 y la profundidad superficial.

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El reporte del SGC indicó que los municipios fueron Dabeiba (Antioquia) a 11 km, Uramita (Antioquia) a 24 km, Mutatá (Antioquia) a 26 km.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna emergencia por cuenta de estos movimientos telúricos, aunque siguen monitoreando ante cualquier imprevisto que se pueda registrar.

Colombia se encuentra en una región caracterizada por una elevada actividad sísmica, por lo que los movimientos telúricos son comunes. De acuerdo con el (SGC), diariamente se detectan cerca de 69 sismos, la mayoría de ellos de baja magnitud y casi imperceptibles para las personas.

Los temblores suelen causar pánico entre la población. Foto: AFP

Por esta razón, es fundamental conocer cómo reaccionar de manera adecuada ante un temblor. La entidad aconseja conservar la serenidad, ya que actuar con calma permite tomar decisiones más acertadas y reducir los riesgos durante la situación de emergencia.

Si el sismo ocurre mientras se está dentro de una edificación bien construida, lo más recomendable es resguardarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en las áreas señaladas como espacios seguros. Asimismo, es importante alejarse de ventanas y de cualquier objeto que pueda desprenderse o caer.