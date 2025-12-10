El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio algunas explicaciones sobre la actividad sísmica en el departamento de Santander tras el fuerte temblor de 5,8 que tuvo como epicentro en el municipio de Los Santos, el cual sacudió al país en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona ubicada en el departamento de Santander (debajo del municipio de Los Santos), en donde se observa este tipo de actividad sísmica, con hipocentros localizados a profundidades intermedias, cerca de los 150 km por debajo de la superficie”, dijo la entidad inicialmente.

En comparación con otros dos nidos que son los más estudiados en el mundo, como el de Vrancea, en Rumania; y el de Hindu-Kush, en Afganistán, el Nido Sísmico de Bucaramanga es considerado particular.

“Se caracteriza por la ocurrencia de alta actividad sísmica de forma continua en el tiempo, concentrada en una región muy limitada: alrededor de 128 km3 (Vrancea ~110.000 km3 e Hindu-Kush ~270.000 km3)”, detalló el SGC.

¿Por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos? 🤔

Hoy, 10 de diciembre de 2025, se presentó un #sismo de magnitud 5,8 y profundidad de 150 km, con epicentro en Los Santos, Santander. Tras este evento, algunos de ustedes nos han preguntado sobre la actividad sísmica en… pic.twitter.com/UR3EQz9Vch — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

La entidad dio a conocer que existen al menos tres teorías de por qué tiembla tanto en el municipio de Los Santos.

“El Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre. Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, agregó.

Las principales características de estos sismos son:

Su profundidad, en torno a los 150 km.

Las magnitudes bajas a moderadas.