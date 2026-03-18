Nuevo temblor en Colombia sacude varias regiones este miércoles, 18 de marzo

No para de temblar en Colombia. Un nuevo sismo en el territorio nacional sacudió varias regiones del país este miércoles, 18 de marzo, según el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Esta entidad, que se encarga de monitorear la actividad sísmica, dio a conocer que, sobre las 12:07 del mediodía, se registró un movimiento telúrico que tuvo como epicentro el municipio de Cucunubá, ubicado a tres kilómetros del Hato Grande, Suesca, en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con el SGC, este temblor tuvo una magnitud de 3,6 y una profundidad de 151 kilómetros. Además, reportó una latitud de 5,24 y una longitud de -73,71.

Sobre las 6:53 de la mañana de este mismo miércoles, se registró otro temblor en Colombia, el cual estuvo localizado a 39 kilómetros de Puerto Trujillo, una vereda rural del municipio de Puerto Gaitán del departamento del Meta.

Este sismo tuvo una magnitud de 2,7 con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Además, reportó una latitud de 3,83 y una longitud de -71,39.

El SGC dio a conocer que la ciudadanía puede reportar estos temblores en su página web: “¿Sintió este sismo? Repórtelo: https://sismosentido.sgc.gov.cohttps://sgc.gov.co/sismos”.

Las autoridades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Servicio Geológico Colombiano monitorean los temblores que sacuden diariamente el territorio nacional.

Ante este nuevo sismo en el país, no se han reportado afectaciones en infraestructura ni personas heridas; sin embargo, las autoridades pertinentes se encuentran haciendo un monitoreo permanente en varias regiones.

“Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló el SGC en sus redes sociales.