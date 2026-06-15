Envían a prisión a alias Rottweiler, presunto cabecilla de una estructura criminal en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización y envío a prisión de Juan Camilo Atehortúa Espinosa, conocido con el alias de ‘Rottweiler’, y otros ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Caicedo’, señalados de participar en una estructura dedicada a la urbanización ilegal y otras actividades criminales en la Comuna 9 de Medellín.

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De acuerdo con la investigación, alias ‘Rottweiler’ sería el máximo articulador de la ocupación irregular de terrenos protegidos en el cerro La Asomadera.

Según el ente acusador, la organización promovía la parcelación de predios, la construcción de viviendas sin licencias ni permisos ambientales y la conexión clandestina a redes de servicios públicos domiciliarios.

Las pesquisas también indican que los procesados habrían ejercido control sobre la comunidad mediante intimidaciones y la imposición de supuestas multas o sanciones a quienes alertaban a las autoridades o incumplían las reglas de movilidad y funcionamiento comercial establecidas por la estructura ilegal.

La Fiscalía aseguró que existen elementos materiales probatorios que vincularían a los investigados con hechos más graves. Entre ellos, el desplazamiento forzado de una familia que tuvo que abandonar su vivienda en diciembre de 2024 y el presunto homicidio de una mujer ocurrido en febrero de 2025, quien habría sido señalada de colaborar con la fuerza pública.

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Por estos hechos, fiscales especializados imputaron delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado, extorsión, urbanización ilegal, invasión de áreas de especial importancia ecológica, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como otras conductas relacionadas con afectaciones ambientales.

Por decisión de un juez de control de garantías, alias ‘Rottweiler’ y los demás procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

Para las autoridades, este resultado representa un golpe contra las estructuras que, además de promover asentamientos ilegales, habrían consolidado economías criminales y control territorial en sectores de Medellín.