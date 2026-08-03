Más de 6.000 policías fueron asignados a la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto

La Policía confirmó, mediante un comunicado, que más de 6.300 uniformados estarán asignados al dispositivo de seguridad para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto.

Confirmado: Gianni Infantino, presidente de la Fifa, estará en la posesión de Abelardo De La Espriella

Amplio dispositivo de seguridad para el 7 de agosto en Cali, anunció la Policía. Foto: Aymer Andrés Álvarez

De acuerdo con la Policía, en Cali, “la institución desplegará todas sus capacidades operacionales, preventivas y de inteligencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía, las delegaciones nacionales e internacionales y el normal desarrollo de los actos previstos el próximo 7 de agosto”.

Así mismo, indicó la Policía que habrá “un dispositivo especial integrado por 6.326 uniformados para garantizar la seguridad antes, durante y después de los actos conmemorativos de la posesión presidencial”.

La autoridad añadió que “el operativo hace parte del planeamiento institucional dispuesto para proteger a los asistentes, preservar el orden público y brindar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de uno de los eventos democráticos más importantes del país”.

La Policía indicó que está garantizada la seguridad para la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto. Foto: Captura transmisión

El pronunciamiento de la Policía se conoce en medio de una nueva escalada terrorista contra la fuerza pública en el país. Uno de los casos ocurrió en Norte de Santander, donde el ELN lanzó un violento ataque terrorista contra la Policía en Cúcuta.

Por esta razón, la Policía confirmó que, durante el evento en Cali, “se contará con la participación articulada de todas las especialidades del servicio de Policía, entre ellas la Dirección de Protección y Servicios Especiales, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (GAULA), la Dirección de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, fortaleciendo las capacidades de prevención, control, vigilancia y reacción. Como parte de la estrategia de seguridad, la Institución ha desplegado capacidades estratégicas de inteligencia e investigación criminal orientadas a identificar, prevenir y anticipar cualquier riesgo o amenaza que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades programadas, mediante labores permanentes de monitoreo, verificación y vigilancia”.

La Dijín de la Policía está activa permanentemente para el 7 de agosto. Foto: Policía

Por su parte, según la Policía, la Dirección de Protección y Servicios Especiales ejecutará los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los dignatarios, las delegaciones oficiales y los invitados especiales, mientras que el Gaula de la Policía Nacional desarrollará acciones.