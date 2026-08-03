Vendaval en Juan de Acosta, Atlántico: se habla de cerca de 300 viviendas afectadas; la Alcaldía avanza en un censo de los damnificados

Un fuerte vendaval azotó la tarde de este lunes, 3 de agosto, al municipio de Juan de Acosta, un municipio ubicado a 50 kilómetros de Barranquilla.

Carlos Fidel Higgins, alcalde de Juan de Acosta, habló sobre lo sucedido.

“Hace rato que no experimentamos un vendaval de esa naturaleza y que afectara también esa cantidad de familias y de viviendas. Hablamos de unas 300 casas sin techo, en los barrios San Martín, El Bolsillo, La Esperanza y Las Flores”, le dijo el mandatario local al diario El Heraldo.

Vendaval causa daños en unas 300 viviendas en Juan de Acosta, Atlántico. Foto: Redes sociales

Desde las redes sociales de la Alcaldía iniciaron un censo digital para recopilar la información y establecer con precisión los daños ocasionados por el vendaval.

La emergencia también afectó a la población de Usiacurí, donde cerca de nueve barrios resultaron impactados.

Ideam lanza alerta por fuertes lluvias en Colombia: estas serán las regiones donde más lloverá en la semana del 3 al 6 de agosto

Precisamente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó un reporte del pronóstico del clima para Colombia durante esta semana. El informe abarca las condiciones atmosféricas desde la tarde del lunes 3 de agosto hasta la noche del jueves 6 de agosto.

De acuerdo con el Ideam, el inicio de la semana estará marcado por las lluvias más intensas. Durante el lunes y el martes se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados, en algunos sectores, de tormentas eléctricas aisladas, debido al paso de la onda tropical número 33.

“Los departamentos del Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Eje Cafetero estarán entre las zonas con mayor probabilidad de recibir las precipitaciones más significativas”, informó la entidad.

Clima para la semana del 3 al 6 de agosto. Foto: Ideam

Las lluvias continuarán el miércoles en el occidente y noroccidente del país, aunque con una distribución más variable. El jueves se prevé una disminución relativa de las precipitaciones; sin embargo, persistirán chubascos en sectores de Chocó, Antioquia, Córdoba y el norte de la región andina. Además, el acercamiento de la onda tropical número 34 favorecerá un incremento gradual de la nubosidad hacia el final de la jornada.

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En la región Caribe también se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía las precipitaciones se presentarán de manera variable a lo largo de la semana.