Joven de 17 años fue a visitar a su papá y la mataron con una Mini Uzi en Barranquilla: sicarios la habrían confundido

Un grave hecho de violencia se registró en los últimos días en Barranquilla y acabó con la vida de una joven de tan solo 17 años, que era conocida entre sus allegados como Nany.

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Todo ocurrió hacia las 10:00 de la noche del sábado, 1 de agosto, en la calle 20 con carrera 28, en el barrio Rebolo de la capital del Atlántico.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la víctima vivía con su madre, pero ese día se encontraba en ese sector debido a que allí vive su padre y este la había invitado a comer a su casa.

La noche transcurría con normalidad, la joven se encontraba sentada en la terraza junto a otros tres conocidos. La situación cambió después de que unos sujetos, que se movilizaban en una moto, arribaran.

Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al parecer, sin mediar palabra alguna, sacaron una Mini Uzi y comenzaron a disparar de manera indiscriminada en contra de estas personas. Tras esto, huyeron rápidamente del sector.

La joven y sus conocidos resultaron gravemente heridos, por lo que la comunidad los auxilió y los trasladaron hasta el Hospital General de Barranquilla.

Lamentablemente, minutos después los médicos confirmaron que la mujer murió producto de la gravedad de las lesiones que presentaba. Los otros tres heridos se encuentran todavía bajo atención médica.

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Elida Rojano, tía de la víctima, habló tras el crimen y explicó que creen que su sobrina fue confundida por los sicarios, quienes supuestamente iban por otra persona.

“Dice la gente que confundieron a la niña con otra persona, porque le dieron muchos disparos a ella. Llegaron con el objetivo de ella, confundiéndola con otra persona”, contó.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

Por el momento, hay muchas preguntas de qué fue lo que pasó y por qué la joven terminó recibiendo los disparos junto a sus otros conocidos, al tiempo que la comunidad exige que haya justicia.

La Policía de Barranquilla se encuentra adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer crimen y dar con la captura de los responsables.