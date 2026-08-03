Se conoce cuánto dinero ofreció mujer por el asesinato de María Camila Potosí: Fiscalía reveló todo

El crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años embarazada que fue asesinada en el sur de Cali, ha generado gran consternación y rechazo en todo el país, por lo que se exige que haya justicia y todos los responsables paguen por lo que hicieron.

María Camila Potosí: SEMANA revela la historia desconocida de la joven cuyo asesinato estremeció al país

Hasta el momento, las autoridades han capturado a cinco personas, dentro de las que hay una mujer que sería la autora intelectual del hecho y que se habría visto motivada, al parecer, para quedarse con la bebé que esperaba la víctima.

En medio de la audiencia de legalización y medida de aseguramiento, se conocieron nuevos detalles que son clave dentro de la investigación que se ha adelantado.

Detrás de todo estaría Yulieth Cecilia Angulo Escobar, quien se ganó la confianza de María Camila y así ideó todo el plan. De acuerdo con las pesquisas, ella fingió estar embarazada, engañó a quien era su pareja y, por lo mismo, tenía como objetivo quedarse con la bebé y hacerla pasar como si fuera su hija.

Para pedir justicia, se realizó una marcha tras el asesinato de María Camila Potosí. Foto: Jorge Orozco / El País

Para ello, se contactó con Kevin Alexis López Orozco, quien sería un conocido suyo y haría parte de la banda Los Santas. La Fiscalía precisó que Angulo Escobar buscó al sujeto y le ofreció cuatro millones de pesos por llevar a cabo el crimen.

Ante esto, el hombre se encargó de coordinar la logística de cómo se cometería el crimen, conseguir a sus cómplices y repartir cada uno de los roles de los implicados.

Pese a la suma que fue pactada en un principio, se ha logrado establecer que el pago nunca se consumó debido a que, al parecer, la hoy procesada no contaba con este dinero y se cree que también habría engañado a los demás implicados.

Fiscalía reveló el minuto a minuto del trágico caso de María Camila Potosí: cinco presuntos implicados

Finalmente, todo lo que planearon se llevó a cabo: Angulo Escobar engañó a María Camila y la llevó hasta una vivienda a punta de engaños; allí la esperaba uno de los sujetos que la apuñaló hasta causarle la muerte y, además, en el mismo sitio habría extraído a la bebé de 8 meses de gestación.

Posteriormente, trasladaron el cuerpo de la víctima a una zona rural para intentar ocultarlo y también intentaron borrar la evidencia.

María Camila Potosí y la última imagen en la que se le ve con vida. Foto: Montaje realizado por El País con fotos Suministradas al Medio

Por todo esto, los implicados fueron imputados por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; y alteración de elemento material probatorio. Pese a las pruebas recolectadas, ninguno aceptó los cargos, pero fueron enviados a prisión.