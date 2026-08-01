Así fue recibida en el centro de detención la mujer señalada por el asesinato de María Camila Potosí

Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento del asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y cuyo caso conmocionó al país, en las últimas horas comenzó a circular un video que muestra a alias ‘Julieth’ al interior de un centro de detención de la Policía, donde permanece bajo custodia tras su captura.

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Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la mujer siendo grabada por otras privadas de la libertad. Aunque el video no contiene situaciones de violencia, su divulgación provocó una ola de reacciones entre los ciudadanos.

Alias Julieth, señalada dentro de la investigación por el caso de María Camila Potosí, fue grabada por mujeres privadas de la libertad mientras permanece bajo custodia de las autoridades. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/MKfYfPGVvR — Revista Semana (@RevistaSemana) August 1, 2026

Uno de los principales cuestionamientos en redes sociales es sobre los protocolos de seguridad en los centros de detención y el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. Hasta el momento, las autoridades no han informado si se abrió una investigación interna para establecer cómo fueron grabadas y difundidas las imágenes.

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Investigaciones del caso

Alias ‘Julieth’ es considerada una pieza clave dentro de la investigación por el crimen de María Camila Potosí. Según las autoridades, la mujer habría ganado la confianza de la víctima y la convenció de acompañarla con el argumento de asistir a controles relacionados con su embarazo.

De acuerdo con la principal hipótesis de la investigación, el objetivo habría sido apropiarse de la bebé para hacerla pasar como su propia hija y ocultar un falso embarazo ante su pareja sentimental.

María Camila Potosí, la última vez que se le vio con vida y los capturados por el crimen. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API / Foto 3: Policía

Las investigaciones también indican que, tras llevar a María Camila hasta una vivienda donde presuntamente operaban otros integrantes del grupo delincuencial, la joven fue asesinada y posteriormente abandonada. El caso derivó en un amplio operativo que dejó varias personas capturadas y permitió a las autoridades reconstruir parte de lo ocurrido.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente el crimen de María Camila Potosí y establecer la responsabilidad de cada uno de los capturados. El caso sigue generando conmoción en Cali y en el resto del país, a la espera de que las autoridades definan el alcance de la participación de los implicados y avancen en el proceso judicial.