Posesión presidencial: el efecto De La Espriella en el turismo de Cali y el sur del país

El impulso que busca darle el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella a las regiones empezaría el mismo día que inicie la nueva administración: el 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial.

La expectativa en Cali y el sur del país es total, pues la dinámica que ya se ha visto en el turismo, con la demanda hotelera y, a su paso, la de toda la cadena que depende de ese servicio, sería exponencial.

Las primeras cuentas, realizadas por Cotelco a escasos días de la posesión presidencial, estiman que habrá 6.000 visitantes nacionales e internacionales.

Siloé, en la Comuna 20 de Cali, se ha transformado en un vibrante destino de turismo. Foto: Jorge Orozco

De acuerdo con lo confirmado por el capítulo de Cotelco en el Valle del Cauca, hasta el momento las proyecciones apuntan a que la ocupación hotelera sería del 80 %, cifra a la que se llega en temporadas jugosas para ese sector de la economía.

Con el servicio de hospedaje se mueve también la gastronomía, el entretenimiento, el comercio, entre otros. Tanto así que, según los pronósticos preliminares, la economía local movería unos $9000 millones en ingresos.

El Senado aprobó que la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sea en Cali

Sería la primera vez que una posesión presidencial se realiza en una ciudad distinta a Bogotá. De hecho, hubo controversia alrededor de la decisión, pero finalmente, fue aprobado en el Legislativo colombiano.

A la ceremonia de posesión han sido invitados jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades nacionales, empresarios, medios de comunicación e invitados especiales.

Todo ello en conjunto fortalecerá el posicionamiento de Cali como una ciudad preparada para recibir eventos de talla internacional y dinamizará diversos sectores productivos, según la expectativa de Cotelco.

Además del turismo, sectores como el transporte y servicios de logística, que son fuertes en empleo, ayudarían a mover los números a favor de la capital vallecaucana.

En la ciudad habrá fuertes operativos de seguridad, principalmente en los alrededores de la Universidad Santiago de Cali, donde se realizará la ceremonia.

El auditorio de ese claustro tiene capacidad para 2.600 personas, a las que se sumará mucha más gente debido al acompañamiento de los esquemas de seguridad y las comitivas.

Uno de los atractivos turísticos de Cali es la emblemática iglesia La Ermita. Foto: Jorge Orozco

Ante el movimiento turístico previsto por la posesión presidencial, el Sistema de Información Turística Regional del Valle del Cauca (Situr) estima que el 85 por ciento de los visitantes permanecerá al menos una noche en la ciudad.

Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, habló de las expectativas que tienen en la región. “Es una oportunidad para dinamizar nuestra economía local, porque algunas de estas delegaciones y los equipos técnicos de avanzada llegan hasta cinco días antes para tratar temas de logística, seguridad y coordinación, lo que implica que se extiendan los efectos económicos”.