El Senado aprobó que la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, sea en Cali

La plenaria del Senado aprobó una proposición para que los congresistas se puedan trasladar el próximo 7 de agosto a Cali, la capital del Valle del Cauca, para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Estos son algunos de los jefes de Estado que asistirán a la toma de posesión de Abelardo De La Espriella

Con 58 votos por el sí y 30 por el no, la plenaria del Senado le dio el aval al presidente electo para poder llevar a cabo ese evento en la capital vallecaucana. En ese sentido será el próximo 7 de agosto a las 3 p. m. en la Arena Universidad Santiago de Cali.

Una de las discusiones que se generó en el debate es por los gastos en los que se incurriría para el traslado de los congresistas. Ese reclamo vino por parte de integrantes del Pacto Histórico que dijeron que asistirán al encuentro.

Uno de los voceros de esa idea fue el senador Iván Cepeda, quien confirmó que el petrismo no haría presencia en ese acto. Algunas voces como el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, han pedido que los congresistas que no vayan a Cali no cobren el salario de ese día.

Cepeda, que desde hace un tiempo se declaró en desobediencia civil, insistió que supuestamente De La Espriella no podría posesionarse porque aún sigue siendo un ciudadano estadounidense y habría jurado ante la constitución de ese país.

“El juramento es taxativo. El ciudadano estadounidense Abelardo De La Espriella debe, en primer lugar, sin duda alguna, lealtad a la Constitución, las leyes y al gobierno de los Estados Unidos de América”, reclamó Cepeda.

De otro lado, las bancadas que han dicho que respaldarán al gobierno entrante se mostraron a favor del traslado a Cali. “¡Las regiones deben ser protagonistas del desarrollo nacional! Con 58 votos a favor, en el Senado apoyamos y aprobamos la proposición que traslada excepcionalmente la sede del Congreso a la ciudad de Cali para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto", destacó la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador.

El Senado discutió esa proposición este miércoles. Foto: El País

Blel afirmó que acercar las instituciones a los territorios es importante para fortalecer la democracia “y envía un mensaje de reconocimiento e inclusión”.

Desde el gobierno entrante habían solicitado que fuera aprobada esta proposición para llevar a cabo este evento en las regiones, como lo había solicitado el presidente electo, como un acto en el que se destaque a las regiones.

Inicialmente se había hablado del Cauca, sin embargo, posteriormente se decidió que fuera Cali por temas logísticos y por las garantías de seguridad que se pueden brindar en la capital vallecaucana, ya que se espera que líderes de distintas regiones puedan asistir a ese evento.