Daniel Briceño destapó la millonaria cifra del “último acto político” de Hollman Morris: “Los nuevos austeros guardan silencio”

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, volvió a lanzar cuestionamientos contra la administración de Hollman Morris en RTVC, esta vez por el contrato destinado a la realización del Concierto de la Esperanza VII, programado para el próximo 1.° de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

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A través de su cuenta de X, aseguró que el evento tendrá una millonaria inversión y aprovechó para lanzar una crítica al Gobierno nacional.

“El último acto político de Hollman Morris desde RTVC costará $ 4.437.187.008. Los nuevos ‘austeros’ guardan silencio”, escribió Briceño.

La contratación que cuestionó Daniel Briceño

Junto a su publicación, Briceño compartió el proceso contractual identificado con el número INRA-CD-1271-2026, en el que aparece un valor estimado de $ 4.437.187.008.

De acuerdo con la información del proceso, el contrato tiene como objeto la prestación de servicios para la preproducción, producción y posproducción logística y técnica con el fin de llevar a cabo el Concierto de la Esperanza VII en Bogotá.

El documento señala que se trata de un proceso bajo la modalidad de contratación de régimen especial, con una duración de seis días, y que figura con estado de adjudicado y celebrado.

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El concierto será el 1.° de agosto

Según el afiche oficial difundido por RTVC e Inravisión, el Concierto de la Esperanza VII se realizará el sábado 1.° de agosto, desde las 11:00 a. m., en la Plaza de Bolívar, con entrada gratuita para el público.

Entre los artistas anunciados aparecen Orishas, Los Hermanos Lebrón, Sabo Romo (exintegrante de Caifanes), Rosa Adame (exmiembro de La Lupita), Galo 8, Rex (La Unión), Herencia de Timbiquí, Penyair, Realidad Mental, Adriana Lucía, Los Gaiteros de San Jacinto y DJ Radiónica.

La publicación de Briceño generó una nueva discusión en redes sociales sobre el costo del evento y el uso de recursos públicos para este tipo de actividades. Hasta el momento, RTVC e Inravisión no se han pronunciado sobre los señalamientos del representante.