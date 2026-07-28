Tras las revelaciones hechas por Angie Rodríguez sobre el manejo de Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil, el representante a la Cámara Daniel Briceño publicó un extenso hilo en X en el que aseguró que varios familiares de Muñoz habrían sido nombrados o contratados por la entidad y pidió revisar los procesos.

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Briceño indicó que Gabriela Muñoz fue nombrada el 30 de mayo de 2025 y aseguró que, “de forma ‘sorprendente’, el mismo 30 de mayo de 2025 Santiago David Muñoz Olaya, hermano de Gabriela Muñoz, también fue nombrado en la Aeronáutica Civil”. Además, agregó que “una afortunada coincidencia” fue que la resolución de Gabriela fuera la 01224 y la de su hermano la 01225.

El congresista también cuestionó el cumplimiento de las obligaciones legales y afirmó que “lo ‘extraño’ es que ni Gabriela ni su hermano Santiago presentaron declaración pública de conflictos de intereses. Violando la ley”.

En otra publicación, Briceño aseguró que “el 17 de enero de 2026 la señora Silvana María Muñoz Jaramillo, prima de Gabriela, firmó contrato de prestación de servicios en la Aeronáutica Civil” y añadió que “de forma ‘extraña’ la señora NO reportó a su prima en su declaración de conflictos de interés”.

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Asimismo, sostuvo que “el 26 de enero de 2026 el señor Samuel Muñoz Rayo, primo de Gabriela, firmó contrato de prestación de servicios en la Aeronáutica Civil” y afirmó que “de forma ‘extraña’ el señor Samuel NO reportó a ninguno de sus dos primos en su declaración de conflictos de interés”.

Finalmente, Briceño señaló que “Daniel Felipe Arias, otro de los familiares que funcionarios de la entidad denuncian como primo de Gabriela, también fue contratado en la Aeronáutica Civil”, y cerró su publicación con la pregunta: ”¿Coincidencias?”.