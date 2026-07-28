Los 5 impactantes señalamientos de Angie Rodríguez por los que Gustavo Petro estalló, a días de dejar la Presidencia

La polémica comenzó el pasado domingo, cuando Rodríguez rompió el silencio en varias entrevistas y habló de presuntos hechos de corrupción que, según ella, conoció durante su paso por el Gobierno. La exfuncionaria mencionó una supuesta red de poder alrededor del presidente, lanzó señalamientos contra personas de su círculo más cercano y aseguró que decidió hablar porque ya no confiaba en el mandatario.

Angie Rodríguez y Gustavo Petro: una historia que empezó con admiración y pasó a la decepción y a los tribunales

Horas después, Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X. Aseguró que lamentaba haber conocido a Rodríguez, pidió al ministro de Hacienda declararla insubsistente como directora del Fondo Adaptación por presunta incompetencia y publicó un documento relacionado con una incapacidad médica por razones psiquiátricas, lo que desató una ola de críticas y abrió un nuevo capítulo en la confrontación entre ambos.

Desde entonces, la controversia no ha dejado de crecer. En las últimas horas, Rodríguez ha ampliado sus denuncias, habló de amenazas, insistió en que teme por su vida y lanzó nuevas acusaciones contra el jefe de Estado.

Estas son las cinco declaraciones que más repercusión han generado.

“Mezcló el corazón con la política”

Uno de los apartes más comentados de sus declaraciones fue cuando aseguró que, a su juicio, Gustavo Petro terminó permitiendo que relaciones personales influyeran en decisiones políticas y administrativas. En ese contexto habló de una supuesta “red de mujeres” con influencia dentro del Gobierno y mencionó a Juliana Guerrero.

“Había una relación (entre Juliana Guerrero y el presidente) que no era normal, la influencia que ella tenía en el gobierno no era normal, era recibir la presión de ella. Su relación no era necesariamente laboral”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Las declaraciones llegan en medio de la polémica que rodea a Guerrero, luego de que salieran a la luz chats, audios y otros elementos que hacen parte de investigaciones periodísticas de SEMANA sobre una presunta red de corrupción para direccionar contratos públicos, señalamientos que ella ha rechazado.

@bluradioco Angie Rodríguez contó en Blu Radio que el vínculo entre el presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero “no era laboral” LoMásBlu ♬ sonido original - Blu Radio - Blu Radio

“En Casa de Nariño había una red de mujeres que creían que eran las que mandaban. No era solamente Juliana. Había un vínculo entre muchas mujeres que ejercían presión y mi salida fue por ellas, porque yo me oponía. Empecé a tener muchos problemas al tiempo”, resaltó.

Rodríguez sostuvo que esa cercanía terminó afectando el funcionamiento del Gobierno y afirmó que el presidente “mezcló el corazón con la política”. Citó ese episodio como una de las razones por las que, según ella, el proyecto político perdió el rumbo.

“Me recordó su pasado en la guerrilla”

La exfuncionaria también recordó, afectada y en llanto, una fuerte discusión que habría sostenido con el presidente y aseguró que el comportamiento de Petro durante ese episodio le recordó “su pasado en la guerrilla”.

@bluradioco En diálogo con MañanasBlu, Angie Rodríguez relató un tenso momento que vivió durante una reunión privada con el presidente Petro LoMásBlu ♬ sonido original - Blu Radio - Blu Radio

Rodríguez relató que sintió temor por la forma en que se desarrolló ese enfrentamiento y afirmó que, desde entonces, comenzó a preocuparse por su seguridad, pero sobre todo la de su familia.

Incluso aseguró que, pese a que ya sacó a sus padres del país, hoy teme por su vida y la de su hijo debido a las denuncias que ha hecho públicas y por las personas que, según dice, se han visto afectadas por sus revelaciones.

“La izquierda necesita mucha autocrítica”

Rodríguez también lanzó una reflexión política sobre el sector al que perteneció durante varios años.

La exfuncionaria aseguró que ya no confía en Gustavo Petro, dijo sentirse “violentada” y “totalmente traicionada” por el mandatario y sostuvo que la izquierda necesita hacer una profunda autocrítica porque, según afirmó, terminó incurriendo en las mismas prácticas que históricamente cuestionó.

Para ella, el proyecto político perdió el rumbo y dejó de representar los ideales con los que llegó al poder.

“Eso es una red que busca poder y dinero”

Uno de los señalamientos más delicados fue el relacionado con lo que Rodríguez describió como una estructura de personas interesadas únicamente en conservar poder y obtener beneficios económicos.

“Me siento muy violentada y todo por alzar la mano, porque eso es una red a la que yo le era incómoda; una red que busca enriquecerse, el poder y el dinero, mantenerse en el poder. Ya no confío en él. Me siento absolutamente traicionada. Traicionó el proyecto político. El proyecto no era para nadie más”.

En ese contexto, aseguró que el presidente llegó a acusarla de pertenecer a una supuesta red de tráfico de fentanilo, de tener vínculos con grupos paramilitares y hasta de manejar contrabando por el puerto de Buenaventura.

“Me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba liada con los paramilitares (…)”, afirmó.

Rodríguez también aseguró que durante su paso por el Gobierno intentaron tenderle trampas para involucrarla en hechos ilegales e incluso afirmó que hubo intentos por envenenarla.

A partir de esas experiencias, concluyó que “eso es una red que busca poder y dinero”, y sostuvo que el presidente terminó “traicionando el proyecto político” con el que llegó a la Casa de Nariño.

“No fue suicidio”

La exfuncionaria también se refirió a la muerte del coronel Óscar Dávila, uno de los episodios más polémicos del actual Gobierno.

Rodríguez aseguró que no cree la versión oficial, según la cual el oficial se quitó la vida, y afirmó que, en su criterio, existen elementos suficientes para que las autoridades profundicen la investigación.

“Yo recuerdo que, recién llegué al Dapre, unos policías me decían: ‘doctora Angie, usted es muy ingenua, le abre el corazón a la gente’. Yo soy muy alegre, relajada, no pongo tanto pero en las cosas. Me dijeron que no me confiara porque allá pasaban cosas feas. Ellos me dijeron: ‘Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio’”, afirmó en diálogo con Blu Radio.

@bluradioco El coronel Dávila estuvo involucrado en las investigaciones por el caso de Marelbys Meza, la niñera que trabajó con Laura Sarabia LoMásBlu ♬ sonido original - Blu Radio - Blu Radio

Petro anunció que la denunciará y Rodríguez hará lo mismo

Lejos de disminuir, la confrontación siguió escalando este lunes. Gustavo Petro anunció que emprenderá acciones legales contra Angie Rodríguez por las afirmaciones que ha hecho en los últimos días y reiteró sus cuestionamientos hacia la exfuncionaria.

Rodríguez, por su parte, aseguró que no dará marcha atrás. Su equipo jurídico confirmó que presentará una denuncia contra el presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y sostuvo que responderá por la vía judicial a las acciones anunciadas por el mandatario, mientras insiste en que sus denuncias deben ser investigadas por las autoridades.