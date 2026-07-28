El representante a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño, cuestionó a los congresistas que se niegan a asistir a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, argumentando que esa investidura representaría altos costos para el erario público.

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“Cuando usted habla de austeridad, usted comienza desde lo que usted gana. Y, si usted no quiere asistir, y la invitación es a todos los congresistas, pues están en todo su derecho", manifestó Briceño.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la proposición que permite que la investidura presidencial se realice en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo, el tema será discutido por el Senado este miércoles, dado que la aprobación previa de esa corporación contemplaba que esta se desarrollara en Popayán.

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“No vayan a Cali, no le pongan la cara a la gente, no asistan. Vayan a Barranquilla con el presidente Juan Guaidó colombiano que se autodenomina presidente alterno, que está montando un gabinete alterno, pero que sí aceptó la curul de la oposición”, agregó el representante por Bogotá.

La bancada del Pacto Histórico confirmó que no asistirá a la investidura de De La Espriella. En su lugar, viajarán a Barranquilla para participar en un evento público convocado por el senador Iván Cepeda, quien ocupa la curul de oposición tras quedar segundo en las elecciones presidenciales.

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Briceño consideró que “no hay excusa válida para no asistir a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella y el llamado es ese: los que no quieren ir, con todo el derecho, pueden hacerlo, pero renuncien al día de salario y a sus prestaciones”.