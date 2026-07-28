Gustavo Petro reaccionó al caso de Gabriela Muñoz salpicada por Angie Rodríguez: “Familia sin riqueza”

En el radar de la opinión pública apareció la joven Gabriela Muñoz, luego de que la mencionó la saliente gerente del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez, quien encendió el ventilador denunciando supuestos hechos de corrupción.

Gustavo Petro anuncia acciones legales contra Angie Rodríguez, quien denunció hechos de corrupción en su Gobierno

Ante ese panorama, el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, se pronunció, realizando una defensa de la joven y atacando a la prensa: “La calumnia sobre esta joven se demuestra por un periodista de extrema derecha que aquí cuenta la realidad de los contratos de la familia Muñoz Olaya de clase media y sin riquezas y que transmito, y en la que no tiene responsabilidad alguna la joven Gabriela Muñoz. Pero sí nos demuestra que la señora. Angie habla en la radio sin información alguna y por venganza”.

Muñoz por medio de sus redes sociales publicó un comunicado frente a los señalamientos de Angie Rodríguez: “Ante las difamaciones, calumnias y ataques personales que han circulado en mi contra en redes sociales, informo a la opinión pública que mi buen nombre, mi honra y mi trayectoria serán defendidos por las vías legales”.

“Rechazo de manera categórica las afirmaciones falsas que buscan desacreditarme mediante la mentira, la estigmatización y la violencia basada en género. Quien tenga pruebas de algún hecho ilícito, que las presente ante las autoridades competentes; quien no las tenga, deberá responder por las consecuencias jurídicas de difundir falsedades”, recalcó.

Agregó: “Ya inicié las acciones legales correspondientes por injuria, calumnia y las demás conductas que la ley determine. No me intimidarán. Mi voz seguirá alzándose con la misma firmeza en defensa de la democracia, los derechos humanos y la verdad”.

Los señalamientos de Angie Rodríguez contra Gabriela Muñoz los hizo en una reciente entrevista con Noticias RCN, en la que manifestó que supuestamente la joven tendría incidencia en la Aerocivil.

Entretanto, el mandatario saliente anunció que interpondrá acciones legales contra Angie Rodríguez, funcionaria de su administración que denunció presuntos hechos de corrupción.

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“He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira. No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el Dapre, y fue un desastre; por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico. Debí sacarla, pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió y la trasladé al fondo de adaptación. Ahora este hecho de generosidad lo llama como actitud extraña e incoherencia”, expresó Petro en uno de los apartes del mensaje que publicó en su cuenta de X.