Wadith Manzur pidió al Congreso posesionarlo como senador desde su lugar de reclusión

El Congreso de la República analiza qué hacer con la curul de Wadith Manzur, el senador electo y exrepresentante a la Cámara salpicado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Manzur está detenido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional y solicitó que su posesión como legislador para el periodo 2026-2030 se efectúe en ese centro de detención, debido a que no pudo asistir a la instalación del Congreso del 20 de julio por la medida de aseguramiento que hay en su contra.

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El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, confirmó que el senador electo está a la espera de que el poder legislativo atienda su requerimiento. El pedido de Manzur no ha sido habitual, por lo que está en proceso de estudio por parte del equipo jurídico para que este emita un concepto que se ajuste a la reglamentación colombiana.

“El secretario general está estudiando el tema. No es fácil. Solicitó que nos traslademos allá y jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política”, detalló Henríquez.

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Manzur fue candidato al Senado por el Partido Conservador, pese a que durante el periodo de la campaña estaba procesado por presunta corrupción y privado. Incluso, cuando el CNE declaró los resultados y se confirmó su curul en el Senado, él estaba bajo custodia de las autoridades.

Antes del 20 de julio, el senador electo pidió a la Sala Especial de Primera Instancia una autorización de su “traslado temporal” al Capitolio para la instalación del 20 de julio. Sin embargo, esta no fue aceptada por la justicia.