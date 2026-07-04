Aremca y el saqueo a las regalías: el detenido senador Wadith Manzur es uno de los señalados

Durante la extensa solicitud de medida de aseguramiento contra nueve personas, presuntamente, implicadas en el entramado corrupto que llevó a la millonaria apropiación irregular de más de 14.000 millones de pesos de los recursos del Sistema General de Regalías, la Fiscalía reveló estrechos vínculos de dirigentes políticos con la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), entidad que habría sido el canal para concretar un posible desfalco a la nación.

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Con horas de interceptaciones telefónicas y la declaración de un testigo estrella, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía argumentó que los exrepresentantes legales y jurídicos de Aremca facilitaron el pago de millonarias comisiones para dirigentes políticos.

En la lista entraron alcaldes, gobernadores y senadores para la firma de 101 contratos avaluados en 496.000 millones de pesos. Estaban destinados a la ejecución de obras civiles, así como al desarrollo de proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria en departamentos del norte y oriente del país.

Uno de los nombres que más sonó durante la narración del fiscal fue el del senador electo Wadith Manzur Imbett, uno de los principales protagonistas en el saqueo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien se encuentra detenido por ese escándalo.

El nombre del senador electo Wadith Manzur, apareció en la investigación por el saqueo al Sistema General de regalías. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“En referencia a Wadith Manzur, recientemente electo, esto es el 7 de enero de este año. Participa, y fíjese su señoría, de una particularidad (...) Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca, se reúne. Acá vemos a varios integrantes que están ante su estrado judicial (acusados)”, señaló el delegado del ente investigador mostrando una foto en la que aparece Manzur.

“El que está identificado aquí en el centro es el señor Wadith (...) en una publicación de Rafael Flores y dice: ‘Grupo Aremca en Ciénaga de Oro con Wadith Manzur, Gustavo Bolaño, firme’. Esto denota, su señoría, que toda esta actuación que realiza Aremca no solamente tiene una finalidad económica de direccionamiento de contratistas, sino también un posicionamiento político. Participan o alternan la actividad ilícita con apoyos políticos”, explicó el delegado anticorrupción.

Las menciones contra Manzur no terminaron ahí. Citando la declaración que le entregó María Guadalupe Ortiz, excoordinadora de Proyectos, a la Fiscalía, se infiere que la relación de la entidad con el dirigente político era de vieja data.

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Desde la campaña de 2018, y así lo revelan las fotos, los directivos y trabajadores de Aremca hacían proselitismo para Manzur en varias regiones del país, principalmente en los departamentos de Arauca y Casanare.

El testimonio de Ortiz, quien ha manifestado que teme por su integridad personal por el poder de las personas a las que ha puesto en la palestra, hizo referencia al “uso político” de Aremca durante varios años.

“Tienen mucho poder y pueden atentar contra mi vida o la de mi familia por estar diciendo la verdad”, le señaló la testigo clave a la Fiscalía General.

Nuevamente, surgió el vínculo entre políticos, contratistas y empresarios para desfalcar al Estado. Esta vez fueron las regalías de municipios del Caribe. Foto: Adobe Stock

Según sus palabras, Aremca funcionaba “como una importante plataforma de apoyo político para el senador Wadith Manzur”, quien los invitaba a sus correrías políticas y los dotaba de camisetas y gorras para la búsqueda de apoyo electoral.

Para sostener la presunta relación política entre Aremca y Manzur, la Fiscalía tiene una interceptación telefónica en la que se escucha a Luis Soto Caraballo, ingeniero y supervisor de proyectos de la entidad y presunta pieza fundamental en el engranaje de corrupción, decirle a Gustavo Bolaño, ingeniero y contratista de Ciénaga de Oro, quien, además, fue representante legal de Aremca, que tuviera cuidado con lo que estaba pasando porque sentía que ya estaban bajo la lupa de las autoridades.

Frente a esto, Soto le pidió a Bolaño que moviera sus contactos para “ubicarlo” en otra entidad del Estado. En el audio se escucha: “Yo estoy cagado. Ubícame en otro lado, tantos programas, en la Unidad de Riesgo, que es de Wadith, algo, algo”, señaló Soto.

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Como si fuera poco, Soto, en una conversación con la tesorera Dayana Ramos Guerrero, le repitió la petición que le había hecho a Bolaño, quien, según la información de la Fiscalía, sería la cabeza de la red de corrupción.

Soto Caballero le puso de presente su interés de irse para la saqueada UNGRD, que era, según los audios, un fortín de Wadith Manzur.

Este no es un dato menor. “Wadith, recuérdese su señoría, es senador de la república y está ahora privado de su libertad precisamente por su relación con contratos en la UNGRD”, recordó el fiscal anticorrupción.

El dirigente político conservador será acusado por la Corte Suprema de Justicia de ejercer presiones ante los ministerios de Hacienda y del Interior para que se direccionaran millonarios contratos de obra de la UNGRD en el departamento de Córdoba a fin de aprobar empréstitos del Gobierno ante la banca internacional en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, de la cual fue presidente en 2023.

Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca). Foto: Aremca

SEMANA buscó al abogado Luis Carlos Torregrosa, defensor del senador electo Wadith Manzur, porque él se encuentra detenido. Indicó que no hay declaraciones al respecto y que su cliente tampoco quiso referirse a este nuevo escándalo de corrupción, esta vez con el presupuesto de las regalías.

Coimas a senadores

En la investigación, la Fiscalía reiteró que los directivos de Aremca se ufanaban en sus redes sociales de tener contactos políticos. Publicaban fotografías y videos con los senadores y representantes a los que respaldaban.

El apoyo, según obra en el expediente, tenía otra connotación, puesto que abiertamente señalaban que entregaban dineros con el fin de seguir manteniendo el poder en los manejos de las regalías.

“Acreditamos que Aremca, en efecto, participa en política y tiene sus representantes a la Cámara, tiene sus senadores. Recuérdese, incluso, que hay una llamada en que hablan de haberle entregado dinero a un senador de la república”, indicó el fiscal.

Los nexos con políticos tienen un papel clave en esta investigación. No son pocas las imágenes que registraron el apoyo de los directivos de Aremca a varios candidatos al Congreso, alcaldías y gobernaciones en diversas campañas.

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“Tenemos una directora de una entidad con su tesorera participando y pidiendo que se vote por un representante a la Cámara el 25 de febrero de 2022”, citó el fiscal anticorrupción. Señaló que los exdirectivos de la entidad eran personas con gran poder e influencia.

Por este saqueo al sistema de regalías, ya fue vinculada a un proceso penal Indira Luz Barrios Guarnizo, exgobernadora encargada de Arauca, por presuntamente haber participado en el direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, por un valor cercano a los 91.542 millones de pesos.

Estos convenios, que fueron designados en su ejecución a Aremca, no cumplían los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros públicos.

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que en los próximos días se vincularán a otros exdirectivos de Aremca y dirigentes políticos de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Arauca, Caldas, Guaviare, Casanare, Magdalena y La Guajira.

Igualmente, se está tras la pista de Alfredo Ballestas Serrano, coordinador jurídico de Aremca y uno de los articuladores del desfalco al sistema de regalías, hoy prófugo de la Justicia.

Para la Fiscalía, este hombre fue el intermediario para el desvío de la mayoría de los contratos, moviéndose como pez en el agua en círculos sociales y políticos para beneficiar a la organización.