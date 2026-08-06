Procuraduría pide al Gobierno Petro frenar sesión que definirá el futuro de $ 900.000 millones para proyectos de ciencia

A la Procuraduría General de la Nación le tocó meterse en la convocatoria que hizo el Gobierno Petro en los últimos días para que, durante el transcurso de este 6 de agosto, justo horas antes de que finalice el periodo presidencial, se realice una sesión que definirá el futuro de casi $ 900.000 millones de pesos que se han destinado a ciencia y tecnología.

SEMANA tuvo acceso a la carta de dos páginas que le envió el procurador delegado para el Seguimiento a los Recursos del Sistema de Regalías (e), José Darío Castro Uribe, a la Presidencia y la Secretaría Técnica del Ocad CTel, que se ha dirigido para definir lo que va a ocurrir con esos proyectos multimillonarios.

El procurador Castro Uribe explicó que ese llamado de atención lo hizo bajo las herramientas preventivas que tiene el ente de control. Por eso, consideró necesario solicitar el aplazamiento de las decisiones previstas en la sesión n.° 74 del Ocad de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se discutirá justo en el último día del Gobierno Petro.

La carta del procurador precisó: “Se exhorta respetuosamente a reconsiderar las decisiones previstas para la sesión n.° 74 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ocad CTeI), programada para el 6 de agosto de 2026, específicamente en lo relacionado con las Convocatorias n.° 44, 45 y 50”.

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Para la Procuraduría, es necesario “contar con un mayor tiempo” para adelantar todos los análisis necesarios que permitan identificar la conveniencia, viabilidad, alcance e impacto de los proyectos que serán sometidos a consideración en dicha sesión.

“En consecuencia, se solicita que esta tenga un carácter deliberativo e informativo y que los asuntos incluidos en el orden del día como puntos de decisión sean aplazados para una nueva sesión”, expresó el documento de la Procuraduría en poder de este medio.

De igual modo, apeló a la trascendencia social, técnica, administrativa y financiera como punto clave de los proyectos que aparecen en el orden del día, así como a la importancia de que se revise a fondo el Ocad CTel para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país como un argumento que aconseje las decisiones adoptadas con transparencia.

La carta en poder de los funcionarios del Ocad CTel aclaró: “El presente exhorto se emite en ejercicio de la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación y tiene como propósito contribuir a la protección del interés general y a la adecuada gestión de los recursos públicos”.

Este jalón de orejas de la Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, al Gobierno Petro, se dio después de que salió a la luz la convocatoria exprés que envió el Ejecutivo para que, a pocas horas de finalizar su periodo, se tomaran decisiones sobre los ambiciosos proyectos que se acercan a los $ 900.000 millones de pesos.