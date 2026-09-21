Llamado de auxilio del gobernador Carlos Amaya a Abelardo De La Espriella para apagar el incendio en Villa de Leyva

En medio de las emergencias ambientales por conflagraciones en el departamento de Boyacá, el gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez emitió un parte de tranquilidad a la comunidad del municipio de Villa de Leyva.

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Tras una inspección de control y monitoreo en terreno junto a los mandos de la Fuerza Pública, el mandatario confirmó que el casco urbano y las viviendas ubicadas en las faldas de la montaña no enfrentan ningún riesgo ante el avance de las llamas.

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De acuerdo con la evaluación oficial de las autoridades locales, los focos del incendio que amenazaban las zonas residenciales del municipio ya fueron completamente extinguidos.

Sin embargo, la mayor preocupación de los organismos de socorro se centra en las áreas de alta montaña, donde las llamas continúan afectando ecosistemas estratégicos de la región.

Alerta por afectación en el Santuario de Fauna y Flora

La principal emergencia se focaliza en las zonas de vegetación protegida, donde la conflagración consume parte de la biodiversidad del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

Les pido a todas y todos que vean este video y lo repliquen para que más personas se enteren.



Acá explicamos y damos a conocer cómo está la conflagración en Villa de Leyva y la grave situación que hoy se presenta en el Santuario de Fauna y Flora de San Pedro de Iguaque.… pic.twitter.com/oWn8sceUsR — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) September 21, 2026

El gobernador calificó la situación en la reserva natural como extremadamente grave y advirtió que la propagación del fuego requiere una respuesta aérea masiva e inmediata para evitar un desastre ecológico mayor.

Amaya Rodríguez formuló un llamado urgente al Gobierno nacional para intensificar el despliegue de aeronaves en la zona afectada.

Según explicó el mandatario, los únicos dos helicópteros operando en el sitio corresponden a los contratados de forma directa por la Gobernación de Boyacá, los cuales adelantan descargas de agua e inspección técnica sobre la línea de fuego.

Estado de las líneas de fuego en municipios vecinos

El reporte militar y de gestión del riesgo detalló que el foco que afectaba al municipio vecino de Sáchica se encuentra prácticamente controlado.

No obstante, el corredor activo del incendio se concentró hacia las jurisdicciones de Chíquiza y San Pedro de Iguaque, donde los vientos y la topografía del terreno han dificultado las labores de contención por tierra.

“Pedimos ayuda al Gobierno nacional, que no pare los helicópteros, que al contrario envíe más para apoyar a nuestras tropas y brigadistas”, enfatizó el gobernador.

La administración departamental mantendrá el Puesto de Mando Unificado (PMU) activo para coordinar las descargas de agua y proteger la reserva forestal hasta la liquidación total de los puntos calientes.