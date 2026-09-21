Consejo de ministros de Abelardo De La Espriella: nuevos anuncios en materia de salud, seguridad y reconstrucción

Al término del consejo de ministros, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la puesta en marcha de la primera fase de un plan de choque para atender a pacientes que tienen pendientes medicamentos o procedimientos médicos.

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Presidente Abelardo De La Espriella impartió instrucciones en su cuenta de X. Foto: Presidencia

Durante su intervención, De La Espriella aseguró que entre enero y julio de este año se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, lo que representa, según sus cifras, unos 5.772 reclamos diarios. De ese total, señaló, el 92 % estaría relacionado con barreras para acceder a servicios y tecnologías en salud.

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Consejo de ministros del gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“Por eso he dado instrucciones a la señora ministra de Salud para poner en marcha inmediatamente la primera fase del plan de choque en salud”, afirmó el presidente.

Según explicó, el Gobierno identificó, mediante el cruce de información disponible y el seguimiento a peticiones, quejas y reclamos, a 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.

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El jefe de Estado señaló que entre los pacientes identificados se encuentran personas con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y renales, además de pacientes con epoc, asma, problemas de salud mental y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció lo que será el aumento de la UPC para 2027. Foto: Semana

El plan contempla identificar a cada paciente, establecer cuál es la atención pendiente y determinar qué medicamento o procedimiento necesita y qué entidad debe garantizarlo.

Sin tregua

En la misma declaración, De La Espriella se refirió al paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y anunció que viajaría a Santa Marta para dirigir personalmente las operaciones de seguridad.

“Personalmente voy a dirigir las operaciones porque nadie va a hacer paro armado en la era del Tigre”, sentenció.

El presidente dio una fuerte advertencia a los integrantes de los grupos armados: “Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja: en una bolsa y muertos”.

Abelardo De La Espriella y alias Cholo Foto: Presidencia e imagen publicada en X de Abelardo De La Espriella

Finalmente, sostuvo que su Gobierno utilizará “todo el peso y el poder del Estado” contra quienes pretendan afectar a la población colombiana.