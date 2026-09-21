¿Quién es Joaquín Gutiérrez Caballero, el más opcionado para ser el nuevo presidente de Ecopetrol?

La renovada junta directiva de Ecopetrol se prepara para elegir al nuevo presidente de la compañía que reemplazará a Ricardo Roa, quien estuvo durante cuatro años al frente de la empresa más grande del país durante el gobierno de Gustavo Petro.

SEMANA conoció que el más opcionado es el administrador de empresas Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue el gerente de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

Gutiérrez Caballero es profesional en administración de la Universidad del Norte, tiene una especialización en gerencia de salud y una amplia trayectoria en la gestión organizacional y en el sector privado.

Quienes han trabajado a su lado reconocen su capacidad para identificar negocios prósperos donde los demás solo ven problemas. Algunos lo describen como un outsider exitoso en cada tarea que emprende.

Joaquín Gutiérrez Caballero Foto: Autor anónimo.

“Es un generador de riqueza en las empresas a las que ha dirigido, sin importar el sector. Sus verbos rectores son planificar, organizar, dirigir, gestionar y crecer”, le contó a SEMANA una persona cercana.

Desde joven corrió por sus venas el espíritu de administrador cuando estuvo al frente de la finca de su padre, especializada en el cultivo de palma africana, y donde también había cultivos de mango y tomate.

Gutiérrez Caballero se convirtió en el arquitecto administrativo y financiero de De La Espriella Lawyers, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos en Colombia, con reconocimiento en Estados Unidos y Europa. En la firma puso en marcha procesos sistematizados y estandarizados.

“Le propuso matrimonio a Ana María Gómina cuando estuvo seguro de que, en caso de quedarse sin empleo, podría vivir tres años sin dificultad por cuenta de los ahorros que ya tenía”, cuenta una persona de su entorno.

Joaquín Gutiérrez Caballero Foto: Autor anónimo.

Como administrador quiso innovar en el sector la salud en la implementación de cuidados intensivos y terminó constituyendo un grupo de IPS en diferentes ciudades en Colombia. Emprendió en el sector de las construcciones justo antes del impacto del COVID-19 y, aunque tuvo que enfrentar la crisis de la pandemia, hoy su proyecto en Santa Marta se destaca por ser una ciudadela frente al mar surgida en un lote abandonado hacia el que nadie quiso mirar porque dudaban de su rentabilidad.

Hoy, esa zona es un exclusivo complejo de 86.000 metros cuadrados, donde se levantan siete torres con cerca de tres mil apartamentos con playa privada, locales comerciales, cine bar y su propia empresa de servicios públicos que lo surte de agua potable y energía ante los problemas de abastecimiento que enfrenta el resto de Santa Marta.

En su hoja de vida también aparece su trabajo como asesor en la Fiscalía General de la Nación del entonces jefe del organismo investigador, Mario Iguarán.

También ha incursionado con éxito en la ganadería y la agricultura.

Gerenció la campaña de Abelardo De La Espriella y pieza clave del triunfo junto con Carlos Suárez, quien justamente es hoy el presidente de la junta directiva de Ecopetrol.

Gutiérrez Caballero, quien es devoto del Divino Niño, trabaja con De La Espriella desde 2005. Hoy es uno de los principales intérpretes de las nuevas reglas que rigen la política desde el pasado 7 de agosto tras la posesión del Tigre.

Joaquín Gutiérrez Caballero Foto: Autor anónimo.

De llegar a la presidencia de Ecopetrol, tendrá la inmensa responsabilidad de recuperar el nivel de ingresos de la petrolera y el valor de las acciones tanto en el mercado colombiano como en la Bolsa de Nueva York.