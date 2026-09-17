Ecopetrol designa nuevo presidente y vicepresidenta de su junta directiva

Ecopetrol S.A. informó que su junta directiva eligió a Carlos Augusto Suárez Rojas como presidente del órgano directivo y a Claudia Margarita Lafaurie Taboada como vicepresidenta, durante la sesión realizada el 17 de septiembre de 2026.

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La compañía comunicó que, en la misma reunión, fueron aprobadas las conformaciones de los seis comités de apoyo de la junta directiva: Auditoría y Riesgos; Negocios; Gobierno Corporativo y Sostenibilidad; Compensación, Nominación y Cultura; Transformación Territorial y HSE; y Tecnología e Innovación.

Comunicado Ecopetrol Foto: Ecopetrol

El Comité de Auditoría y Riesgos quedó integrado por Ricardo Rodríguez Yee, quien asumió la presidencia; José Camilo Manzur Jattin; Betzy Patricia Martínez Zapatero; Luis Felipe Henao Cardona; y Carlos Augusto Suárez Rojas.

Por su parte, el Comité de Negocios estará encabezado por José Camilo Manzur Jattin e integrado además por Ricardo Rodríguez Yee, Claudia Margarita Lafaurie Taboada, Jorge Alberto Jaller Jaramillo y César Eduardo Loza Arenas.

El Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad será presidido por Luis Felipe Henao Cardona y contará con la participación de José Camilo Manzur Jattin, Betzy Patricia Martínez Zapatero, Ludmila del Carmen Vergara Rosales y Jorge Alberto Jaller Jaramillo.

Asimismo, el Comité de Compensación, Nominación y Cultura estará liderado por Carlos Augusto Suárez Rojas, junto con Betzy Patricia Martínez Zapatero, José Camilo Manzur Jattin, Jorge Alberto Jaller Jaramillo y Ludmila del Carmen Vergara Rosales.

El Comité de Transformación Territorial y HSE tendrá como presidenta a Betzy Patricia Martínez Zapatero y estará conformado también por Claudia Margarita Lafaurie Taboada, José Camilo Manzur Jattin, Luis Felipe Henao Cardona y César Eduardo Loza Arenas.

Cambios en la Junta Directiva. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Finalmente, el Comité de Tecnología e Innovación será presidido por Claudia Margarita Lafaurie Taboada, con la participación de Carlos Augusto Suárez Rojas, Ricardo Rodríguez Yee, Ludmila del Carmen Vergara Rosales y César Eduardo Loza Arenas.

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Ecopetrol señaló que los integrantes designados en los comités iniciaron sus funciones a partir de la fecha de la decisión. La compañía también informó que recibió a los nuevos miembros de la junta directiva y expresó su agradecimiento a Luis Felipe Henao, quien ejerció como presidente del órgano directivo.

En el comunicado, Ecopetrol indicó que agradece al doctor Henao “por su valioso liderazgo, dedicación y permanente compromiso”.