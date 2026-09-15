Nueva salida en Ecopetrol: uno de sus altos directivos deja el cargo

Ecopetrol informó un cambio en su equipo directivo con la salida de Julio César Herrera Martínez de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo, luego de finalizar su relación laboral con la compañía por mutuo acuerdo.

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La empresa señaló que Herrera permanecerá en sus funciones hasta este martes 15 de septiembre de 2026.

“Julio César Herrera Martínez, vicepresidente comercial y de mercadeo, desempeñará sus funciones hasta hoy, 15 de septiembre de 2026, tras finalizar su relación laboral por mutuo acuerdo”, indicó Ecopetrol.

Comunicado Ecopetrol Foto: Ecopetrol

A partir del miércoles 16 de septiembre, el cargo será asumido de manera encargada por Graford Santamaría Valbuena, quien actualmente se desempeña como Director Financiero de Hidrocarburos de la compañía.

Santamaría lleva más de 20 años de experiencia en los sectores financiero y energético, y ha ocupado diferentes cargos de liderazgo dentro de Ecopetrol durante los últimos 18 años. Su experiencia incluye responsabilidades relacionadas con las áreas de producción, transporte y comercialización de hidrocarburos.

Según la compañía, durante su trayectoria en Ecopetrol ha participado en la gestión de diferentes áreas del negocio energético.

Cambios en la alta gerencia de Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

“Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y energético, 18 de ellos ocupando diversos cargos de liderazgo en Ecopetrol, especialmente en la cadena del negocio de hidrocarburos en upstream, midstream y downstream, con foco en eficiencia operativa y valor sostenible”, explicó la empresa.

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El nuevo encargado de la Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo es ingeniero financiero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en finanzas de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Finanzas de la Universidad de Los Andes.

Frente a la salida de Herrera Martínez, Ecopetrol manifestó su agradecimiento por el trabajo realizado durante su gestión. “La empresa agradece el liderazgo y compromiso del doctor Herrera Martínez y le desea éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”, señaló la compañía.