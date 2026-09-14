Juan Carlos Hurtado renunció a la presidencia de Ecopetrol tras polémica por audios

A pocas horas de llevarse a cabo la asamblea extraordinaria de Ecopetrol, una polémica desatada a raíz de unos audios que presuntamente involucran a Juan Carlos Hurtado, el presidente que fue encargado tras la salida de Ricardo Roa, llevó a que la junta directiva, en cabeza de Luis Felipe Henao, anunciara que le pedirían la renuncia.

Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, ha presentado diversos cambios en su organigrama en los últimos tiempos. Pero, sin duda, uno de los más importantes es el que se dio este lunes, 14 de septiembre.

Atención: Juan Carlos Hurtado renunció a la presidencia de @ECOPETROL_SA tras las revelaciones de audios de reuniones en las que habría participado con el catalán Manel Grau, hablando de negocios y nombramientos. Camilo Barco asumirá en su reemplazo temporalmente. Este martes se… — Ricardo Ospina (@ricarospina) September 14, 2026

Según confirmó una publicación de Blu Radio, Juan Carlos Hurtado renunció a la presidencia de Ecopetrol, luego de la polémica generada por la revelación de audios de reuniones en las que habría participado con el catalán Manel Grau, en conversaciones relacionadas con negocios y posibles indicaciones para nombramientos.

Asamblea de Ecopetrol Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Polémica por los audios

De acuerdo con la información del medio, Hurtado deja el cargo en medio de los cuestionamientos surgidos tras la difusión de estas grabaciones. En su reemplazo, Camilo Barco, quien es el vicepresidente de Finanzas y Sostenibilidad de Ecopetrol y ya ha estado encargado de esa posición, asumiría la presidencia de manera temporal mientras la compañía define el proceso para la designación de un nuevo presidente.

En estas grabaciones se habrían abordado temas relacionados con posibles nombramientos y contratos dentro de la compañía estatal. La difusión del material generó cuestionamientos sobre el contenido de las conversaciones y llevó a que se pusiera bajo la lupa la gestión de Hurtado al frente de la petrolera.

Ecopetrol no se ha pronunciado de manera oficial. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA

El episodio ocurre en momentos en que Ecopetrol se prepara para realizar su asamblea de accionistas este martes, una reunión en la que se espera que se definan aspectos relacionados con la nueva conformación de la junta directiva de la empresa.

En la plancha que se someterá a votación en la asamblea figuran: Carlos Suárez, Jorge Alberto Jaller, José Camilo Manzur, Ludmila Vergara, Betzy Martínez y Claudia Lafaurie Taboada. Entre tanto, se ratifican tres nombres que venían de tiempo atrás: nombres para reemplazar a igual número de renunciantes: César Loza, por los trabajadores; Ricardo Rodríguez Yee, emirario de las regiones productoras, y Luis Felipe Henao, elegido por los minoristas, principalmente los fondos privados de pensiones.

¿Quién es Camilo Barco?

Para que Ecopetrol pueda tener un nuevo presidente de manera oficial, según las normas corporativas de una empresa que cotiza en Bolsa (Colombia y Estados Unidos) se debe surtir un proceso de selección a través de una firma cazatalentos. Luego de esa escogencia, será la junta directiva, renovada en la asamblea que tendrá lugar este 15 de septiembre, la de la última palabra.

Camilo Barco Muñoz, vicepresidente corporativo, asumirá de nuevo como presidente (e) de Ecopetrol Foto: CREDITO

Mientras tanto, las riendas las llevará Camilo Barco, nombrado Vicepresidente Corporativo de Finanzas y Valor Sostenible de Ecopetrol a partir del 20 de agosto de 2024.

Se trata de un profesional con más de 35 años en cargos directivos, tanto en lo público como en lo privado.

Cuenta con una sólida experiencia en banca de inversión, finanzas corporativas y gobierno corporativo, con especial enfoque en los sectores de energía, oil & gas, infraestructura y servicios financieros.

Los signos vitales de Ecopetrol previo a tener nueva junta directiva. ¿Cambiará de rumbo?

Antes de vincularse a Ecopetrol, se desempeñó como Managing Partner de A&M Consulting Colombia, Country Head de Banca de Inversión de Banco Itaú, Director General de Participaciones Estatales-MHCP y Presidente de Seguros Previsora.

Ha ocupado sendos cargos en diversas entidades y empresas nacionales e internacionales.

Es abogado de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Complementó su formación con programas ejecutivos en Finanzas Corporativas, Mercados de Capitales y Finanzas Internacionales en Chicago Booth School of Business y London School of Economics and Political Science (LSE).

Barco sería entonces el encargado de liderar la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol.