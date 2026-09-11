Plan para fin de semana. Estas son las novedades en la feria de emprendimientos EVA

Desde este viernes 10 de septiembre se encienden las luces en la que es una de las vitrinas de la creatividad, la cultura y el emprendimiento. Empieza una nueva jornada de la ya famosa feria EVA, que se extenderá hasta el domingo.

Serán tres días para un desfile artístico, con más de 30 músicos y representantes de otras artes que amenizarán los espacios mientras los visitantes hacen un pare para conocer los 520 emprendimientos que en esta versión 2026 de la feria expondrán sus creaciones en el espacio, constituido por 15.000 m² entre el bulevar del Parque de la 93 en Bogotá, hasta el Pabellón 94.

Feria EVA en Bogotá Foto: Feria EVA / Cortesía

La expectativa es que al menos 320.000 visitantes pasen por la feria EVA, que ya se hizo famosa por el diseño de un espacio en el que se esperan ventas superiores a los 25.000 millones de pesos. “En el lugar priman los rosados empolvados, los verdes inspirados en jardines franceses, dorados cálidos y vinos intensos, lo que conjuga romanticismo, elegancia y contrastes dramáticos”, explicaron los voceros de la feria.

Así pinta el tiempo en Colombia este viernes: el Ideam anticipa lluvias en unas zonas y mucho calor, en otras, para hoy

Alrededor de categorías como moda, hogar y decoración, gastronomía, joyería, accesorios, belleza y bienestar están marcas como Delirium Jackets, Atenea, Agybo, Plug-E, Sinestesia Designs, Andrea Amarillo, Alanna, Amézquita, Bethel, Sol & Neptuno, By Ana Plata, Court, Renesme Hairclips, Gal By Hipnos, Seeds, Andrea Milano 1932, NNT Lab, Quinto Elemento, Sofia Llanos, Marea Magdalena, The Nylon Club, Rad Kiddo, Feroz, Populachos, Vibes, Tu Mesa Home, Thermomix, Soleé, Sanse & Co, Obra Maestra y LIN, entre otras.

Feria EVA Foto: Feria EVA / Cortesía

En el escenario de shows habrá experiencias gratuitas, con figuras como Jorge Rausch, Mabel Moreno, Sebastián Martínez, Malejo Cangrejo y Dani Llach.

Según los voceros del evento que podrán disfrutar durante este fin de semana los citadinos y visitantes de Bogotá, “en esta edición, EVA presenta The Grand Season, un concepto que parte de la idea según la cual, el amor puede aparecer de muchas formas y no necesariamente tiene que tratarse de una persona. Puede ser una marca que se cruza en el camino, el regalo perfecto para alguien especial, un objeto, un lugar, una conexión inesperada, una nueva versión de nosotros mismos o simplemente un momento que queremos guardar”.

La feria llega previo a la celebración del Día del Amor y la Amistad en Colombia.