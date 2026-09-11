La Feria EVA llega a una nueva edición con una meta que va más allá de la cantidad de visitantes: generar 25.000 millones en ventas durante Love Edition 2026. El evento, que se realizará del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre en Bogotá, reunirá a más de 520 emprendimientos y proyecta recibir más de 320.000 personas.

La cifra de facturación convierte a la feria en un escenario relevante para analizar el comportamiento comercial de los emprendimientos que participan en ella. La organización ha venido aumentando tanto el número de marcas como el tamaño de sus ediciones y, con ello, sus expectativas de negocio.

Para esta versión, EVA desplegará un circuito de más de 15.000 metros cuadrados entre el bulevar del Parque de la 93 y el Pabellón 94. La oferta estará distribuida entre moda, joyería, accesorios, belleza, bienestar, hogar, decoración y gastronomía, con alrededor de 100 propuestas gastronómicas.

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La Love Edition de Feria Eva 2026 llega con más de 520 marcas y una expectativa de 320.000 visitantes. Se realizará del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre en Bogotá. Foto: Feria Eva

La proyección de 25.000 millones tiene como antecedente los resultados reportados por EVA en sus diferentes ediciones. En 2024, la organización informó que las tres ferias realizadas durante ese año habían generado alrededor de 45.000 millones en ventas acumuladas, mientras que la asistencia conjunta se acercó a los 900.000 visitantes. Ese comportamiento permitió a la feria aumentar su escala y fortalecer su posición como plataforma comercial para emprendimientos.

El crecimiento también se reflejó en las expectativas de las siguientes ediciones. En septiembre de 2024, EVA proyectaba ventas superiores a 18.000 millones para su Love Edition, después de reportar más de 15.000 millones en la edición anterior.

Para 2025, la meta volvió a aumentar. La organización esperaba superar los 20.000 millones en ventas durante su Love Edition, en un momento en que la feria ya reunía más de 480 emprendimientos y había registrado cerca de 350.000 visitantes en su Spring Edition.

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La evolución de esas cifras explica la meta planteada para 2026: 25.000 millones de ventas en una edición que también amplió el número de marcas participantes.

El emprendimiento como negocio

La Love Edition de Feria Eva 2026 llega con más de 520 marcas y una expectativa de 320.000 visitantes. Se realizará del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre en Bogotá. Foto: Feria Eva

El crecimiento de EVA se produce en un contexto en el que las ferias y plataformas presenciales se han convertido en canales de comercialización para pequeños negocios que buscan llegar directamente al consumidor.

La diferencia frente a un espacio comercial convencional está en que los emprendimientos pueden concentrar en pocos días actividades de venta, posicionamiento y contacto directo con potenciales clientes. Para muchas marcas, además, estas plataformas funcionan como una oportunidad para presentar nuevos productos y evaluar la respuesta del público.

En el caso de EVA, la organización establece una curaduría previa para seleccionar las marcas participantes. Entre los criterios se encuentran innovación, autenticidad, proceso creativo, diferenciación, calidad, identidad de marca y capacidad de conexión con sus audiencias.

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Para Love Edition 2026 estarán presentes más de 520 emprendimientos. Entre las categorías principales están moda femenina, hogar y decoración, gastronomía, joyería, accesorios, belleza y bienestar.

La Love Edition de Feria Eva 2026 llega con más de 520 marcas y una expectativa de 320.000 visitantes. Se realizará del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre en Bogotá. Foto: Feria Eva

La participación de marcas vinculadas a figuras públicas también hace parte de esta edición. Entre ellas se encuentran Garaje Sale by EM, de Eleonora Morales; 6:21 Hair Care, de Kika Nieto; InPiel, de Paula Andrea Betancourt, y Beauty Boost, de Alejandra Azcárate.

Uno de los segmentos que ha tomado fuerza dentro del modelo comercial de EVA es el de hogar y decoración. Para 2026, la feria dispondrá nuevamente de 900 metros cuadrados destinados a Home & Decor. Este espacio reunirá marcas relacionadas con mobiliario, diseño y productos para el hogar.

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El comportamiento de esta categoría también se refleja en los datos de asistencia. Durante la Spring Edition, de acuerdo con las cifras suministradas por EVA, más de 80.000 personas recorrieron el espacio de Home & Decor, dentro de una feria que recibió más de 300.000 visitantes.

La Love Edition de Feria Eva 2026 llega con más de 520 marcas y una expectativa de 320.000 visitantes. Se realizará del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre en Bogotá. Foto: Feria Eva

La gastronomía también representa una parte importante de la actividad comercial de la edición 2026. EVA anunció la participación de 100 propuestas gastronómicas, entre alimentos preparados, postres, bebidas y café.

Entre las marcas participantes están Dolce Vegan Bakery, Fruto de Cacao, Midori Matcha, Premium Lechona Gourmet, SK Churrería, La Vasca, Rojo Sánduches, Triu Raclette Cheese, Papas Belgas, Nami & Matcha, Petite Creperie, Colo Coffee, Momotea, Ceviche House Bogotá, Rebelión, Nia Amazonia y Alma Silvestre, entre otras.