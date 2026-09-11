CAF busca startups para impulsar la inclusión financiera de la economía plateada

CAF abrió la convocatoria de la octava edición del Laboratorio CAF de Inclusión Financiera (LIF) 2026, que este año busca soluciones digitales enfocadas en los desafíos y oportunidades derivados de la transformación demográfica de América Latina y el Caribe.

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El programa pone el foco en la economía plateada, con propuestas dirigidas a mejorar la inclusión, educación y bienestar financiero de las personas de 50 años o más, además de soluciones que contribuyan a preparar a las personas para una vida más larga.

La convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre y está dirigida a empresas legalmente constituidas, con operaciones en al menos un país miembro de CAF y soluciones tecnológicas en operación activa.

En total, se seleccionarán 20 propuestas finalistas, que participarán en un Pitch Day virtual el 9 de diciembre. De ellas, hasta ocho serán elegidas como ganadoras e iniciarán en 2027 una ruta de aceleración, preparación para inversión y conexión con inversionistas, instituciones financieras, empresas y otros aliados.

“Ahora tenemos que darle un empujón fuerte a la cadena de valor y a las pymes”

Las iniciativas podrán postularse en cuatro categorías: capacidades financieras; productos y servicios financieros; productividad de las MiPymes senior; y govtech inclusivo.

“La nueva longevidad es uno de los grandes retos de los sistemas financieros en la región. Con el LIF 2026 queremos demostrar que la innovación digital puede acompañar trayectorias de vida completas y convertir el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo para la región”, señaló Antonio Silveira, vicepresidente de Sector Privado de CAF.