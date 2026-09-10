El Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia) destacó la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Colombia y su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella, al considerar que representa una oportunidad para fortalecer la relación bilateral y atraer inversión extranjera.

Reviva el minuto a minuto de la visita de Marco Rubio a Colombia: reunión clave con Abelardo De La Espriella

De acuerdo con el gremio, la reunión envía una señal de confianza a los mercados internacionales y puede contribuir a consolidar una agenda enfocada en seguridad, comercio, desarrollo económico y atracción de capitales.

En este contexto, Ricardo Triana, director ejecutivo del CEA Colombia, señaló que “la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Colombia es un hito de la mayor relevancia que reafirma el valor estratégico de nuestra relación bilateral. Este encuentro al más alto nivel envía una señal muy positiva de confianza a los mercados internacionales y demuestra que el sector privado estadounidense sigue creyendo firmemente en el potencial transformador de nuestro país”.

Desde el gremio también resaltaron la cooperación de Estados Unidos frente a los procesos de reconstrucción y reactivación económica que enfrenta Colombia, así como la posibilidad de articular capacidades técnicas y financieras del sector privado para recuperar infraestructura productiva.

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Entre los sectores que identifica como estratégicos están los hidrocarburos y los minerales críticos, como cobre y níquel, además de los servicios globales de BPO y KPO, y el ecosistema tecnológico, especialmente en inteligencia artificial, fintech y soluciones digitales.

El CEA, que reúne a más de 115 compañías afiliadas, explicó que estas oportunidades requieren reglas de juego claras, estabilidad regulatoria y confianza inversionista. “El gran desafío es convertir los consensos diplomáticos en proyectos productivos reales. Colombia tiene una oportunidad histórica para liderar en minerales estratégicos, servicios globales e inteligencia artificial, sin descuidar la fortaleza de nuestro sector energético”, concluyó Triana.