Más de 16.000 mujeres participaron en la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá

La Carrera de la Mujer 2026 se realizó el domingo 6 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, con la participación de más de 16.000 corredoras provenientes de la capital y de otras ciudades del país.

En esta edición, el evento contó con participantes de 28 ciudades y generó un impacto económico superior a los $7.000 millones para Bogotá, asociado a servicios, consumo y turismo, de acuerdo con información del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

inDrive participó como patrocinador oficial de movilidad de la jornada y puso a disposición de las asistentes alternativas para facilitar sus desplazamientos antes y después de la carrera, en un contexto marcado por la demanda de movilidad y los cierres viales previstos en los alrededores del Parque Simón Bolívar.

La jornada también incluyó historias relacionadas con el desafío personal y la práctica del running. Val Velo y Lina, creadoras de contenido, compartieron sus experiencias con esta disciplina y los retos que han enfrentado en sus procesos.

Para Val, llegar a correr una media maratón significó enfrentar el temor de una posible lesión y convertir ese miedo en motivación para continuar entrenando. Lina, por su parte, encontró en el running una disciplina nueva y, con el tiempo, convirtió esa experiencia en una oportunidad para acompañar a otras mujeres en sus propios procesos.

“Desafiar los límites no siempre significa hacer algo extraordinario; muchas veces comienza con tomar la decisión de intentarlo. Eso es lo que representa para nosotros acompañar a las mujeres en espacios como la Carrera de la Mujer: reconocer que cada persona tiene la libertad de elegir hasta dónde quiere llegar y cuál es el camino que quiere recorrer”, señaló Sofía Linares, líder del proyecto de Juntas Llegamos de inDrive.

Fundada en Bogotá en 2007, la Carrera de la Mujer suma 18 años de historia y más de 355.000 mujeres que han cruzado su línea de meta.