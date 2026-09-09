Brinsa invertirá $379.000 millones este año para fortalecer su operación en Colombia

Brinsa, compañía dueña de las marcas Refisal y Blancox, destinará $379.000 millones en 2026 para fortalecer su capacidad productiva, infraestructura, tecnología y autonomía energética en Colombia, como parte de un plan de modernización con extensión hasta 2029.

La ambiciosa meta de Brinsa, la dueña de Refisal y Blancox: ingresos por 2,3 billones de pesos en 2030

Uno de los principales proyectos está relacionado con el suministro de energía. La empresa prevé poner en operación un nuevo turbogenerador en el primer trimestre de 2028, con el que espera duplicar su capacidad de autogeneración eléctrica de 15 a 30 megavatios. La iniciativa también contempla la , instalación de paneles solares en lotes y cubiertas de sus plantas.

En manufactura, Brinsa avanza en el Plan Maestro de Blancox, que incluye un nuevo edificio de tres niveles con tanques de preparación para condensar procesos y aumentar la capacidad de llenado de blanqueadores. En Refisal, el plan contempla automatizar el flujo logístico desde los silos hasta las empacadoras y posteriormente hacia el centro de distribución.

Brinsa presentó balance de 2025 con crecimiento en ventas y una inversión de $ 249.074 millones en innovación

La compañía también habilitó una nueva fuente de extracción de sal en su planta de Sesquilé para respaldar la demanda de los próximos años.

Del total de la inversión, $18.000 millones corresponden a tecnología durante 2026, destinados a nube, ciberseguridad, analítica, inteligencia artificial, SAP, CRM y herramientas para la gestión humana y el desarrollo de productos.