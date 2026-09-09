En las últimas horas, Gustavo Puerta sufrió un revés en el Olympiacos de Grecia.

A pocos días de su llegada a una nueva experiencia en dicho club, la institución decidió sacar del cargo a su entrenador: el español José Luis Mendilibar.

A través de un comunicado, los griegos notificaron que rompieron de manera inmediata el vínculo que los unía con el estratega que los llevó a consagrarse en Uefa Conference League, Superliga, Copa y Supercopa griega.

Jefe de Luis Díaz en Bayern se pronunció en plena crisis de gol que pasa: con esto salió

Luis Suárez, fino: gol con Sporting de Lisboa y empezó su cuenta en Champions vs. Galatasaray

Desde la primera línea, el elenco rojiblanco fue certero con su decisión: “El Olympiacos S. A. anuncia el fin de su colaboración con José Luis Mendilibar”.

“Con José al frente del equipo, ganamos la Uefa Conference League, hicimos realidad el sueño de todo aficionado del Olympiacos y de todo griego, y él mismo se convirtió en parte indispensable del momento más glorioso de la LEYENDA”, agregó el club sin explicar las razones de la determinación.

“Posteriormente, nuestro equipo conquistó el histórico triplete del centenario del Club (Campeonato, Copa y Supercopa) y el entrenador también inscribió su nombre con letras de oro en la historia del OLYMPIACOS. Por eso estará siempre vinculado a nuestro club. Por eso ocupará siempre un lugar especial en el panteón de la historia del OLYMPIACOS y en los corazones de toda nuestra familia rojiblanca”, resaltó.

No obstante, para los dirigentes de Olympiacos, ganar no lo era todo y, según estos, “en el fútbol, al igual que en la vida, hay ciclos que, en algún momento, llegan a su fin. Pero lo que perdura en la eternidad son tus logros”.

Sin dar un solo motivo, le manifestaron a Mendilibar: “El aprecio, el respeto y el cariño de la familia del OLYMPIACOS te acompañarán siempre, Strati, junto con los intensos sentimientos que nos unieron y que son eternos. ¡Gracias por todo!”.

Futuro incierto para Puerta

Un día antes de esa drástica decisión del cuadro griego, Gustavo Puerta debutó como titular con su nuevo club. Su intervención en el juego lo hizo salir aplaudido por haber anotado el primer gol en la victoria frente a Volos por 3-2.

Quien seguirá siendo parte de la Selección Colombia luego del Mundial 2026 se ingenió una definición del más alto nivel a la salida del portero. Por encima se la picó e hizo delirar a los fervientes aficionados locales en Georgios Karaiskakis.

Después de eso, se pensaba que Puerta ya se había ganado la confianza de Mendilibar y que, de ahí en adelante, el colombiano tendría mayores oportunidades bajo la dirección del técnico español. Sin embargo, ahora todo queda en el aire, pues habrá que esperar para conocer quién asumirá el cargo y si el volante colombiano será del agrado del nuevo entrenador.

Gustavo Puerta, nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Foto: @olympiacosfc

Mientras se sabe quién será el nuevo jefe de Gustavo, habrá tensión e interrogantes.

Se espera que el elegido tenga en cuenta al cafetero para evitar que se trunque su crecimiento deportivo, no logre tener continuidad y la Tricolor pierda un activo del recambio generacional que se pretende hacer ya sin James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, entre otros.