Insólita sanción y multa para Yaser Asprilla en España: es oficial el castigo por el mensaje de su camiseta

Yaser Asprilla, luego de decidir su futuro en Europa, recibió un castigo por parte de la Real Federación Española de Fútbol por la celebración de uno de sus goles con la camiseta del Girona en LaLiga 2. Tras varios rumores y mucha expectativa por su futuro deportivo, es confirmado que continuará su carrera en este club buscando el ascenso a la Primera División.

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El delantero chocoano se vio sorprendido por este veredicto oficial de las autoridades que regulan el fútbol de España luego de celebrar un gol ante Sporting Gijón con un mensaje en su camiseta. Ese detalle no pasó desapercibido por los jueces y se forzó la oficialidad del castigo para Yaser Asprilla.

En ese partido, Girona se quedó con la victoria ante el Sporting Gijón tras un 2-0 con los goles de Yaser Asprilla, quien abrió el marcador, y Carles Pérez. Este compromiso hacía parte de la cuarta fecha de la segunda división española y se jugó en El Molinón.

Asprilla fue titular y sigue demostrando que está más listo que nunca para ser el líder de la ofensiva del Girona. Lastimosamente, el volante colombiano fue notificado con tarjeta amarilla y tendrá que pagar una multa de 3 mil euros tras el veredicto de la federación española, esto porque celebró ese 1-0 levantándose la camiseta y mostrando un mensaje que decía: “Dios tiene el control”.

Parece que el mensaje fue malinterpretado por las autoridades y decidieron que el contenido expuesto no va con las políticas de la federación deportiva. Por esta razón, el jugador colombiano suma una amarilla más, aunque no pone en riesgo su participación en la próxima jornada del Girona, contra el Castellón en el estadio Montilivi.

Yaser Asprilla, figura del Girona

Antes de enfrentarse al Gijón, Yaser ya había avisado de su gran nivel en la victoria 5-2 del Girona ante UD Las Palmas, pues se fue de doblete para alargar el marcador y finalizar como la figura del partido.

El buen nivel en este comienzo de temporada lo ratifica como titular indiscutido del Girona que en cuatro fechas disputadas está en la quinta posición con 7 puntos.

Se espera que la sanción, multa y restricciones de la Federación no le pasen factura a Yaser en este avance de temporada con el Girona, en un mes de septiembre clave para sus aspiraciones de volver a la Selección Colombia, en próxima convocatoria para los amistosos contra México, Perú y Paraguay.