Le ahogaron el grito de gol a Luis Javier Suárez: anulado para Sporting contra Galatasaray en Champions

Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, Sporting Lisboa jugó contra Galatasaray por la primera fecha de la fase de liga en la Champions League 2026-2027.

Qué canal pasa Galatasaray vs. Sporting Lisboa con Dávinson Sánchez y Luis Javier Suárez por la Champions League

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El juego tuvo desarrollo en el estadio Jose Alvalade, de Lisboa, y hubo duelo de colombianos para ambos equipos. Concretamente, Luis Javier Suárez fue titular con Sporting Lisboa, mientras que Dávinson Sánchez arrancó inicialista con Galatasaray.

Las emociones arrancaron rápido en el compromiso. Gonçalo Inácio encajó un gol en contra, que puso el 1-0 parcial a favor de Galatasaray, apenas sobre los 6′ del primer tiempo. Fue un baldado de agua fría para los locales.

EL RELOJ VIBRÓ Y SE CONFIRMÓ EL GOL CHARRÚA: Lucas Torreira festejó el 1-0 de Galatasaray contra Sporting CP en la primera fecha de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN.



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Sin embargo, Sporting de Lisboa no bajó los brazos. Movió sus fichas en ataque y fue en busca del empate, generando ocasiones que hicieron esforzar a la defensa del Galatasaray turco.

A Luis Suárez le anularon un gol ante Galatasaray

Corrían los 18′ del mismo primer tiempo, cuando Sporting salió en un contraataque con peligro. Tras una serie de asociaciones, Luis Javier Suárez acabó enviando el balón al fondo de la portería, en lo que parecía el gol del empate ante Galatasaray.

19' Luis Suárez consegue marcar mas o lance é invalidado por fora-de-jogo de Maxi Araújo no início da jogada.



0-1 // #SCPGS #UCL — Sporting CP (@SportingCP) September 9, 2026

#SCPvGS

Sporting Lizbon golü buldu ancak

Pozisyon net ofsayt.!

Gol iptal.

Doğru karar. pic.twitter.com/jucdrLkaQq — Referee Checking (@refereechecking) September 9, 2026

Sin embargo, de manera correcta, el gol fue anulado por fuera de juego. En la repetición se ve claramente que, desde el arranque de la acción, que un jugador del Sporting de Lisboa estaba en offside. Así las cosas, todo seguía 1-0 a favor del elenco turco donde juega Dávinson Sánchez.

La ofensiva del Sporting Lisboa no paró. Premio a su esfuerzo y llegadas, sobre los 27′, Geny Catamo sacó un zurdazo imposible de atajar para el portero de Galatasaray, Uğurcan Çakır. Fue el 1-1 con el que se fueron al descanso.

SACÓ EL ZURDAZO JUNTO A UN PALO PARA PONER EL EMPATE: Geny Catamo convirtió el 1-1 de Sporting CP contra Galatasaray en la #CHAMPIONSxESPN.



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Datos generales del primer tiempo entre Sporting Lisboa y Galatasaray

Marcador parcial : Sporting Lisboa 1 - 1 Galatasaray

: Sporting Lisboa 1 - 1 Galatasaray Fecha : 9 de septiembre de 2026 - jornada 1 de la fase de liga en Champions League

: 9 de septiembre de 2026 - jornada 1 de la fase de liga en Champions League Estadio : Jose Alvalade

: Jose Alvalade Alineaciones titulares:

Sporting Lisboa: Rui Tiago Dantas Silva; Georgios Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; Sergi Altimira, Issa Doumbia, Geny Catamo, Luis Guilherme, Rodrigo Zalazar; Luis Javier Suárez. DT: Rui Borges.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Roland Sallai, Dávinson Sánchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı; Aleksey Batrakov, Gabriel Sara, Lucas Torreira; Yunus Akgün, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz. DT: Okan Buruk