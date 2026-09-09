Aída Victoria se mostró resiliente y dejó emotivo mensaje luego de victorias y días difíciles: “Todas las luchas valdrán la pena”

Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las influencers más reconocidas en el país. Sus seguidores en redes sociales están pendientes de su historia de vida, la cual incluye logros, parejas amorosas, situación legal y creatividad a la hora de llevar a cabo estrategias digitales pde publicidad.

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En los últimos meses, esta creadora de contenido ha llamado la atención en diferentes plataformas digitales sobre todo por su vida amorosa, específicamente por los cruces que ha tenido con su expareja, y recientemente por el anuncio de su compromiso.

Por su lado, está concentrada en su vida como madre de Emiliano y en sus diferentes proyectos, como marcas personales y alianzas.

Pero hace pocos días, la influencer también llamó la atención porque publicó un mensaje de reflexión en el que dejó ver la resiliencia que la caracteriza como mujer.

En sus palabras, dejó ver que, pese a que existan días que no son tan fáciles, siempre existirán razones que hacen que el día a día valga la pena.

“Hay días que duelen un montón. Días en los que lidias con cosas que te quitan las fuerzas, las ganas y hasta la voluntad”, escribió a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Aída Victoria Merlano envió relfexión llena de emoción luego de logro. Foto: Instagram: @aidavictoriam

“Pero siempre corroboro lo mismo y es que: al final del ejercicio, en Dios y en propósito, todas las luchas valdrán la pena”, añadió, dejando claro que aunque a veces el panorama sea oscuro, ella siempre sigue adelante.

Este mensaje lo publicó al dar a conocer el resultado de su última colaboración con Lummia, con la que estrenó un estilizador para el cabello color vino, el cual ha sido característico de ella por largo tiempo.

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En la fotografía se podía apreciar cómo le mencionaban que el estreno había sido un éxito total. Por esta razón, la influencer dejaba ver que siempre el trabajo que hace con amor hace que todo valga la pena, sobre todo después de afrontar días de líos y conflictos legales con su expareja por su hijo.