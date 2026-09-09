Zion Hwang aclaró por qué no le han dado la nacionalidad colombiana y reveló si habló con Abelardo De La Espriella tras petición

Zion Hwang volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales, luego de hacer pública una petición que tiene un significado especial para él: obtener oficialmente la nacionalidad colombiana.

El cantante y creador de contenido surcoreano dirigió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella para solicitarle respaldo en este proceso, después de más de una década viviendo en el país.

Zion Hwang, sorprendido, recibió inesperado detalle de Abelardo De La Espriella e hizo aclaración: “Ni allá ni acá”

A través de un video publicado en Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores, Hwang habló sobre el vínculo que ha construido con Colombia y el profundo cariño que siente por su cultura. También recordó algunas de las labores sociales que ha desarrollado durante sus años de permanencia en territorio colombiano y aseguró que el país tuvo un papel determinante en momentos difíciles de su vida. Incluso afirmó que Colombia le “salvó la vida”.

Su petición rápidamente despertó reacciones entre los internautas y tomó un nuevo rumbo después de que el presidente Abelardo De La Espriella atendiera su solicitud.

En medio de la atención que generó el caso, Zion Hwang conversó con SEMANA y contó detalles de lo ocurrido con el mandatario. Además, se refirió a lo que representa para él la posibilidad de convertirse oficialmente en un ciudadano colombiano.

Al mencionar el proceso para obtener la nacionalidad colombiana, el ‘influencer’ aclaró que estuvo en la Cancillería, donde le explicaron todo el trámite que debía iniciar, teniendo en cuenta que lleva 12 años en el país.

El famoso aclaró que todavía no tiene la ciudadanía, ya que es una diligencia que toma tiempo. Con la ayuda de las entidades, está realizando todo el proceso al pie de la letra para que tenga un buen resultado.

“Llevo muchos años acá. Ya llevo muchos años, he hecho los papeles en orden y hay varias preguntas para tramitar todo. Me dijeron que tengo que esperar, hay protocolo, hay papeles que toca mandar; me ayudan y me guían. No pregunté cuánto demora, pero me dijeron que no era mucho”, expresó.

En cuanto a sus padres, indicó que no tienen problema con su decisión de vivir en este país, puesto que “ellos saben cómo amo Colombia y cómo agradezco”.

Sobre si debe renunciar a su nacionalidad surcoreana, Zion Hwang aprovechó para aclarar que está indagando esto con las autoridades, pues en Corea del Sur solo se puede tener un pasaporte.

Hasta no tener todo claro, el ‘influencer’ no puede obtener ciertos documentos, pues no quiere dejar atrás su tierra natal.

“Eso es lo que estamos mirando, por eso el procedimiento se demora un poco. En Corea del Sur solo permiten tener un pasaporte, y yo soy coreano, nací allá... no puedo abandonar mi país. Estamos mirando con el embajador de Corea, por eso se demora un poco”, comentó.

¿Zion Hwang habló con Abelardo De La Espriella?

El surcoreano puntualizó que nunca pudo charlar con el mandatario colombiano, ya que sabe que tiene muchos compromisos laborales y él no desea molestar. Reveló que en la Cancillería le dijeron que el presidente le envió un obsequio, por lo que lo cuidará mucho.

“No, el presidente está haciendo mucho trabajo y no le escribí porque no lo quiero molestar. No sé, me mandó esta medalla y me dijeron que la mandó él, entonces la guardaré bien. Me siento muy feliz”, dijo en SEMANA.