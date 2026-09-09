Le apuntaron con un arma frente a su hija: así fue el atraco que vivió Samuel, hijo de Kaleth Morales

La inseguridad en el área metropolitana de Barranquilla volvió a afectar a una figura pública. Esta vez fue Samuel Morales, cantante vallenato e hijo del recordado Kaleth Morales, quien fue víctima de un atraco a mano armada en la urbanización Villa Campestre, en Puerto Colombia, Barranquilla.

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, y su agrupación sufren un grave accidente: este es su estado de salud

El hecho ocurrió cuando el artista se encontraba en un local comercial del sector. Un delincuente ingresó al establecimiento y, sin importarle que había menores de edad presentes, lo apuntó con un arma y le quitó elementos de valor.

La situación fue especialmente perturbadora porque la familia del cantante estaba ahí: su hija y su esposa fueron testigos de ese atraco.

Morales no tardó en pronunciarse. A través de una historia de Instagram contó lo que le pasó: “La seguridad de Villa Campestre está cada día peor, acabo de ser víctima de robo y el delincuente me apuntó con un arma al frente de mi hija y mi mujer”, escribió, con la rabia que cualquier padre tendría en esa situación.

Samuel Morales reveló que fue víctima de un robo en Barranquilla. Foto: Instagram: @samuelmoralesofc

El artista no se quedó solo en la denuncia, ya que hizo un llamado directo a las autoridades distritales y a la Policía Metropolitana de Barranquilla para que “actúen y acaben con la delincuencia de esta ciudad”. Aprovechó para dejar en claro su posición frente a lo sucedido.

Si bien reconoció que lo material tiene reemplazo, señaló que “no es justo que estos delincuentes puedan hacer este tipo de cosas y queden impunes a plena luz del día”.

También aseguró que ama Barranquilla, pero fue enfático al mencionar que situaciones como esta “dañan completamente la imagen de la ciudad”.

Su pensamiento lo comparten muchos costeños y genera una discusión urgente sobre la inseguridad que se vive en zonas residenciales del área metropolitana.

Apareció Samuel Morales: el hijo de Kaleth Morales fue víctima de la delincuencia en Bogotá

No es la primera vez que el cantante pasa por una situación como esa. El pasado 15 de mayo, Samuel Morales fue víctima de la delincuencia en Bogotá, cuando desapareció luego de asistir a un evento artístico. Sus allegados confirmaron después que lo habían robado.

En menos de cuatro meses, el cantante vivió dos episodios de inseguridad en dos ciudades distintas del país, lo que causó preocupación tanto en su familia como en sus seguidores, quienes le piden que se cuide.