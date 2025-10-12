Suscribirse

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, y su agrupación sufren un grave accidente: este es su estado de salud

En el bus iba el hijo del legendario Kaleth Morales y su grupo musical.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

12 de octubre de 2025, 9:02 p. m.
El conductor del vehículo habría sufrido diversas contusiones en diferentes partes del cuerpo.
Hijo de Kaleth Morales y su grupo musical | Foto: Redes sociales

Un gran susto vivió el vallenato en la madrugada del domingo 12 de octubre, cuando el bus que transportaba a la agrupación de Samuel Morales y al acordeonero JuanK Ricardo sufrió un aparatoso accidente en jurisdicción del municipio de San Alberto, al sur del Cesar.

El siniestro ocurrió cuando el bus —que se dirigía a Santa Marta tras una presentación la noche anterior en Yacopí, Cundinamarca— se vio obligado a una maniobra evasiva luego de que otro vehículo pesado cerrara el paso. El impacto dañó la cabina del bus y dejó lesiones breves entre algunas personas que iban dentro. El conductor es la persona que sufrió las lesiones más evidentes.

Samuel Morales y Juank Ricardo presentan el álbum “La otra película” Un homenaje a Kaleth Morales en los 20 años de su partida
Samuel Morales y Juank han crecido en los últimos años en el país con el género vallenato. | Foto: Andrés Felipe Álvarez Fotógrafo

En medio de la confusión inicial, circularon versiones sobre si Samuel Morales y Juank Ricardo estaban dentro del bus al momento del accidente. Posteriormente, representantes del grupo y publicaciones en las cuentas oficiales de los artistas aclararon que ambos sí se encontraban en el vehículo.

Contexto: Cantante vallenato se refirió a los rumores de su supuesta muerte y dejó contundente mensaje: “Ni con mentiras”

Morales y Juank, ya en Bogotá, junto con su mánager, compartieron mensajes de agradecimiento por el respaldo y alivio al confirmarse que el resto del equipo estaba fuera de peligro.

En un post de Instagram, horas después del siniestro, el artista subió una foto con todo su equipo y escribió: “¡Mis muchachos! Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al Todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes”.

Morales también recalcó el amor a toda su fanaticada y recodó el valor de la vida y la unión en este tipo de situaciones: “A veces, no valoramos todo lo que hacemos y, en situaciones como estas, nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este.”, terminó.

Por su parte, Ricardo Rodríguez, mánager de la agrupación, expresó: “Gracias a Dios solo fue un susto, todos los integrantes estamos bien”.

Tras la verificación del estado de salud de toda la agrupación, el equipo informó que buscó otro vehículo y continuó con la ruta prevista.

Contexto: Carlos Vives, Grupo Niche y su nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: el vallenato y la salsa, unidos en un hito

La pareja de Samuel Morales, Indira Santamaria, con quien actualmente tiene una hija, se pronunció hoy, en horas de la tarde a través de sus historias de Instagram. Allí, escribió: “Definitivamente, la gloria y honra es para Dios, solo fueron daños materiales”.

La pareja del cantante y compositor vallenato escribió esto sobre el accidente
La pareja del cantante y compositor vallenato escribió esto sobre el accidente | Foto: Redes sociales: Indinasantamaria

El caso de Samuel Morales reavivó el recuerdo de la tragedia familiar que consterno al todo el país y a los amantes del vallenato: su padre, Kaleth Morales, murió en 2005, a los 21 años, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que comunica a Cartagena con Valledupar.

El vehículo en el que viajaba perdió el control y se volcó, dejando al joven artista gravemente herido. Horas después, murió en una clínica en Valledupar.

