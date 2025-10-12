Gente
Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, y su agrupación sufren un grave accidente: este es su estado de salud
En el bus iba el hijo del legendario Kaleth Morales y su grupo musical.
Un gran susto vivió el vallenato en la madrugada del domingo 12 de octubre, cuando el bus que transportaba a la agrupación de Samuel Morales y al acordeonero JuanK Ricardo sufrió un aparatoso accidente en jurisdicción del municipio de San Alberto, al sur del Cesar.
El siniestro ocurrió cuando el bus —que se dirigía a Santa Marta tras una presentación la noche anterior en Yacopí, Cundinamarca— se vio obligado a una maniobra evasiva luego de que otro vehículo pesado cerrara el paso. El impacto dañó la cabina del bus y dejó lesiones breves entre algunas personas que iban dentro. El conductor es la persona que sufrió las lesiones más evidentes.
En medio de la confusión inicial, circularon versiones sobre si Samuel Morales y Juank Ricardo estaban dentro del bus al momento del accidente. Posteriormente, representantes del grupo y publicaciones en las cuentas oficiales de los artistas aclararon que ambos sí se encontraban en el vehículo.
Morales y Juank, ya en Bogotá, junto con su mánager, compartieron mensajes de agradecimiento por el respaldo y alivio al confirmarse que el resto del equipo estaba fuera de peligro.
En un post de Instagram, horas después del siniestro, el artista subió una foto con todo su equipo y escribió: “¡Mis muchachos! Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al Todopoderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes”.
Morales también recalcó el amor a toda su fanaticada y recodó el valor de la vida y la unión en este tipo de situaciones: “A veces, no valoramos todo lo que hacemos y, en situaciones como estas, nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este.”, terminó.
Por su parte, Ricardo Rodríguez, mánager de la agrupación, expresó: “Gracias a Dios solo fue un susto, todos los integrantes estamos bien”.
Tras la verificación del estado de salud de toda la agrupación, el equipo informó que buscó otro vehículo y continuó con la ruta prevista.
La pareja de Samuel Morales, Indira Santamaria, con quien actualmente tiene una hija, se pronunció hoy, en horas de la tarde a través de sus historias de Instagram. Allí, escribió: “Definitivamente, la gloria y honra es para Dios, solo fueron daños materiales”.
El caso de Samuel Morales reavivó el recuerdo de la tragedia familiar que consterno al todo el país y a los amantes del vallenato: su padre, Kaleth Morales, murió en 2005, a los 21 años, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que comunica a Cartagena con Valledupar.
El vehículo en el que viajaba perdió el control y se volcó, dejando al joven artista gravemente herido. Horas después, murió en una clínica en Valledupar.