Festival Vallenato 2026: la regla que obliga a los acordeoneros a no repetir canciones

La competencia por la corona en Valledupar no solo se mide por la velocidad de los dedos sobre el fuelle, sino por la profundidad del conocimiento musical de cada aspirante.

Festival de la Leyenda Vallenata 2026: Las tradiciones que lo hacen importante en Colombia y atraen a miles de visitantes

De acuerdo con el reglamento de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, los concursantes deben enfrentarse a un sistema de evaluación que premia la variedad y penaliza la falta de repertorio.

La regla es inamovible: para avanzar hacia el título, los acordeoneros tienen prohibido repetir canciones en las distintas rondas, lo que los obliga a presentarse con una propuesta musical extensa y diversa.

El conjunto vallenato tradicional está conformado por acordeonero, cajero y guacharaquero. Foto: Colprensa

Maestría en los cuatro aires

Un “Conjunto Típico de Música Tradicional Vallenata” debe estar compuesto por tres personas que interpreten armónicamente el acordeón, la caja y la guacharaca.

El desafío de la norma de “no repetición” reside en que los músicos deben dominar múltiples piezas en los cuatro aires tradicionales: paseo, merengue, son y puya.

Esta exigencia técnica asegura que el ganador posea una destreza integral, evitando que los participantes se limiten a perfeccionar un pequeño grupo de canciones para todas las fases del concurso.

Además, los instrumentos permitidos están estrictamente regulados: únicamente se aceptan acordeones diatónicos de botones, cajas cilíndricas de madera con parches de cuero y guacharacas de caña lata.

Categorías bajo la lupa

La regla de versatilidad aplica para todas las categorías establecidas por la Fundación:

Profesional: Para quienes ejercen la música como una actividad remunerada y habitual.

Para quienes ejercen la música como una actividad remunerada y habitual. Aficionado: Participantes mayores de 18 años que tienen la música como una afición, sin que sea su sustento permanente.

Participantes mayores de 18 años que tienen la música como una afición, sin que sea su sustento permanente. Juvenil e Infantil: Jóvenes de entre 14 y 18 años, y niños de 7 a 14 años, respectivamente, que buscan el perfeccionamiento musical.

Jóvenes de entre 14 y 18 años, y niños de 7 a 14 años, respectivamente, que buscan el perfeccionamiento musical. Acordeonera Mayor y Menor: Categorías exclusivas para mujeres que interpretan el instrumento con el mismo nivel de exigencia técnica.

Piqueria y Canción Inédita: la originalidad como ley

La rigurosidad del festival se extiende más allá del acordeón. En el concurso de Canción Vallenata Inédita, la norma de originalidad es absoluta: las obras deben ser inéditas en música y letra, prohibiendo el uso de versos o melodías de otros cantos vallenatos o géneros ajenos.

El Festival busca preservar el vallenato tradicional. Foto: guillermo torres-semana

Por su parte, la Piqueria (tanto Mayor como Infantil) exige una agilidad mental superior para improvisar con métrica y ritmo exactos, ya sea en cuartetas o décimas, respondiendo al desafío del contrincante en tiempo real.

Programación del Festival Vallenato 2026: desde concursos de acordeoneros hasta Silvestre Dangond y J Balvin

Estas reglas, aprobadas bajo el Acuerdo N° 001 de 2019, siguen siendo el pilar que sostiene la calidad artística del festival vallenato más importante de Colombia.