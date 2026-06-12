Insomniac, el curador global de experiencias de música electrónica, y Páramo Presenta anunciaron esta semana el cartel artístico de la edición debut de EDC Colombia. Inicialmente lanzado en mayo de 2025, el festival se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín los días sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

EDC COLOMBIA 2026 ya tiene todo cuadrado para su debut. Foto: cortesía Páramo Presenta / A.P.I.

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La primera edición de EDC Colombia estará encabezada por íconos globales de la música electrónica, incluyendo a pesos pesados de los festivales como Alesso, Afrojack B2B Green Velvet, ALOK, Deadmau5, Illenium y Kaskade; referentes del techno como 999999999, Boris Brejcha, ARTBAT, Nico Moreno, Restricted y Richie Hawtin; y destacados exponentes del trance como Above & Beyond, Astrix, Cosmic Gate, Infected Mushroom, Hannah Laing y Vini Vici.

El house y el tech-house serán protagonistas durante todo el fin de semana con la participación de reconocidos selectores y productores internacionales como Jamie Jones, Vintage Culture, Maceo Plex, Beltran, Dombresky, HoneyLuv, DJ Holographic, LP Giobbi, Armand Van Helden, Stavros (DJ Set), Pachanga Boys y Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman.

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También se destaca la presencia de especialistas del sonido melódico y progresivo como Miss Monique, Korolova, junto a innovadores de la escena global como BLOND:ISH, Francis Mercier, Carlita y Diossa. Representando el panorama electrónico colombiano, tendremos desde Bogotá a la gran promesa global Funk Tribu y a más exponentes como Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anaya y el esperado Noise Mafia B2B Peter Blue.

Richie Hawtin haciendo lo suyo en Bangkok, en 2023. Foto: Getty Images for Prada

Los escenarios insignia de Electric Daisy Carnival llegarán a Medellín con kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM. Además, EDC Colombia 2026 contará con escenarios curados por algunas de las marcas más reconocidas de Insomniac, incluyendo Factory 93, enfocada en sonidos underground; Dreamstate, dedicada al trance; y Time Warp, la legendaria marca nacida en Alemania

Afrojack B2B Green Velvet, Alesso, Armin van Buuren, Deadmau5, Funk Tribu, Illenium, Kaskade, y más artistas se presentarán en el Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Foto: Páramo Presenta / Insomniac

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Las entradas de localidad general para EDC Colombia 2026 están disponibles desde hoy, viernes 12 de junio a las 2:00 p.m. en Ticketmaster.co. Las categorías VIP y GA+ ya se encuentran agotadas.

Puede estar al tanto s los próximos anuncios del festival a través del sitio web de EDC Colombia y sus canales oficiales Instagram, Facebook, y X.