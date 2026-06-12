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EDC Colombia 2026 anuncia un cartel de fuego con más de 80 artistas para su debut en Medellín

Deadmau5, Afrojack B2B Green Velvet, Alesso, Armin van Buuren, Funk Tribu, Illenium, Kaskade, y muchos más artistas se presentan en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, el 10 y 11 de octubre.

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Redacción Arcadia
12 de junio de 2026 a las 10:44 a. m.
Deadmau5 en Red Rocks, Colorado. El dj y productor es una de las grandes figuras de este EDC Colombia 2026.
Deadmau5 en Red Rocks, Colorado. El dj y productor es una de las grandes figuras de este EDC Colombia 2026. Foto: Getty Images

Insomniac, el curador global de experiencias de música electrónica, y Páramo Presenta anunciaron esta semana el cartel artístico de la edición debut de EDC Colombia. Inicialmente lanzado en mayo de 2025, el festival se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín los días sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

EDC COLOMBIA 2026, EN MEDELLÍN
EDC COLOMBIA 2026 ya tiene todo cuadrado para su debut. Foto: cortesía Páramo Presenta / A.P.I.
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La primera edición de EDC Colombia estará encabezada por íconos globales de la música electrónica, incluyendo a pesos pesados de los festivales como Alesso, Afrojack B2B Green Velvet, ALOK, Deadmau5, Illenium y Kaskade; referentes del techno como 999999999, Boris Brejcha, ARTBAT, Nico Moreno, Restricted y Richie Hawtin; y destacados exponentes del trance como Above & Beyond, Astrix, Cosmic Gate, Infected Mushroom, Hannah Laing y Vini Vici.

El house y el tech-house serán protagonistas durante todo el fin de semana con la participación de reconocidos selectores y productores internacionales como Jamie Jones, Vintage Culture, Maceo Plex, Beltran, Dombresky, HoneyLuv, DJ Holographic, LP Giobbi, Armand Van Helden, Stavros (DJ Set), Pachanga Boys y Felipe Gordon B2B Marcellus Pittman.

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También se destaca la presencia de especialistas del sonido melódico y progresivo como Miss Monique, Korolova, junto a innovadores de la escena global como BLOND:ISH, Francis Mercier, Carlita y Diossa. Representando el panorama electrónico colombiano, tendremos desde Bogotá a la gran promesa global Funk Tribu y a más exponentes como Augusto Yepes, KhoMa, Dezko, Cato Anaya y el esperado Noise Mafia B2B Peter Blue.

Richie Hawtin haciendo lo suyo en Bangkok, en 2023. Foto: Jack Taylor/Getty Images for Prada.
Richie Hawtin haciendo lo suyo en Bangkok, en 2023. Foto: Getty Images for Prada

Los escenarios insignia de Electric Daisy Carnival llegarán a Medellín con kineticFIELD, circuitGROUNDS, neonGARDEN, bionicJUNGLE y stereoBLOOM. Además, EDC Colombia 2026 contará con escenarios curados por algunas de las marcas más reconocidas de Insomniac, incluyendo Factory 93, enfocada en sonidos underground; Dreamstate, dedicada al trance; y Time Warp, la legendaria marca nacida en Alemania

Afrojack B2B Green Velvet, Alesso, Armin van Buuren, Deadmau5, Funk Tribu, Illenium, Kaskade, y más artistas se presentarán en el Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
Afrojack B2B Green Velvet, Alesso, Armin van Buuren, Deadmau5, Funk Tribu, Illenium, Kaskade, y más artistas se presentarán en el Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Foto: Páramo Presenta / Insomniac
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Las entradas de localidad general para EDC Colombia 2026 están disponibles desde hoy, viernes 12 de junio a las 2:00 p.m. en Ticketmaster.co. Las categorías VIP y GA+ ya se encuentran agotadas.

Puede estar al tanto s los próximos anuncios del festival a través del sitio web de EDC Colombia y sus canales oficiales Instagram, Facebook, y X.