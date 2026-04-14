ARCADIA: Julio, empecemos rebobinando un poco el casete, ¿qué lo llevó a tomar el camino de la música?, ¿qué referentes le encendieron a usted la llama?

JULIO VICTORIA: Hace un tiempo, cuando jugaba tenis en el sur de Alemania, tuve la oportunidad de estar muy conectado con la música a través de tiendas de discos. Creo que esto fue un punto importante para mí, para empezar a escuchar referentes a través de los vinilos. Creo que hay un viaje muy interesante en el que empecé a tener esa conexión con la música, muy alrededor de la música electrónica....

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ARCADIA: ¿Cuántos años tenía más o menos?

J.V.: Bueno, ahí tenía más o menos 22 años, digamos que en esa época en la que tuve esa transición de investigar, escuchar y de ahí partir a esa oportunidad de empezar a comprar vinilos para buscar ese momento de empezar a pincharlos. Pero un tiempo atrás también digamos que mi hermana fue un referente importante porque compartíamos música; ella es mayor y estaba pendiente de diferentes músicas. Recuerdo en una época que me empezó a compartir música electrónica, que fue un momento importante, pero atrás también tenía unas colecciones de Vangelis, de Depeche Mode y otras músicas, que también me empezaron a interesar mucho.

ARCADIA: Ya ostenta una trayectoria bastante seria. ¿Cuáles considera sus hitos en este punto?, porque ya lleva años haciendo esto, cambiando de piel, en distintos formatos...

J.V.: Sí, una época muy importante para mí fue estar en Europa… esas primeras giras que me permitieron ampliar y tener la oportunidad de tocar en diferentes escenarios. También esa relación con diferentes proyectos, poder verlos, entenderlos, e inspirarme para tomarlos también como referencia. Es una época importante. Otra época importante fue cuando empecé a hacer DJ Set con mucha constancia en Colombia, que me empezó a dar esa apertura de poder mostrar un poco más mi música o mis producciones musicales.

ARCADIA: ¿Algo que lo haya frustrado también en este punto, o algo que todavía le falte exaltar?

JULIO VICTORIA: Siempre hará falta momentos especiales, y uno siente que todavía puede visitar ciertos lugares y concentrar ahí más de esa música que uno viene trabajando… pero también hay un momento muy especial por mencionar. Cuando visité Asia varios años seguidos (dos o tres), tener esa experiencia con ese público. Tú lo ves como un público muy introspectivo, un público que te da esa posibilidad de poner tu música y de explorarla desde diferentes formas, como un momento más experimental o más arriesgado. Ahí le das la apertura a tu música y sientes que viaja por diferentes lugares. Eso fue importante.

Y se me viene ahorita a la cabeza otro momento: cuando jugaba tenis en el sur de Alemania tenía esa posibilidad de investigación musical de los discos, pero yo vivía en una casa con Brigita Rau, una señora. Yo en esa época estaba jugando tenis en Alemania, jugaba torneos profesionales y viajaba por toda Alemania.

Su trayectoria lo ha llevado a presentarse en festivales y clubes emblemáticos alrededor del mundo, incluyendo Fusion Festival (Berlín), Flow Festival (Helsinki), III Points (Miami), Wilderness Festival (Oxford), Tokyo Sky Tree, Lotte World Tower (Seúl), Lollapalooza Chile y Lollapalooza Argentina, entre otros. Foto: cortesía Planetario de Bogotá / A.P.I.

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ARCADIA: El tenis lo llevó a Alemania y allá conectó con la música en tiendas y en esta casa que nos cuenta…

J.V.: Así es. Con Brigita compartíamos mucho tomando vino y escuchando música. Escuchábamos música clásica que hacía parte de una colección que me regaló. Música increíble. Y tuve esa posibilidad de compartir mucho con ella, de hablar, de tener experiencias de vida, de entender un poco también esa visión de la música y esa visión de ella. En ese momento era un diálogo constante, lo teníamos por lo menos tres veces a la semana durante tres, cuatro meses... mientras estaba en Alemania. Compartíamos mucho, escuchábamos música clásica todo el tiempo y estábamos siempre en esa conversación constante. Eso fue algo muy interesante.

ARCADIA: Volvamos al presente, a Punto cero, a estas 12 pistas nuevas que presenta. Este sábado 18 es el toque de presentación, pero antes de abordarlo, cuéntenos de dónde nace, cómo decide estas pistas… ¿Cómo fue el proceso de este nuevo trabajo?

J.V.: Yo llevo aproximadamente cinco años con el proyecto de tocar con la banda: tocamos toda mi música en vivo, la ensamblamos, la trabajamos. Y hemos tenido la oportunidad de ensamblar con orquesta, con filarmónica en diferentes formatos, con arpa, con marimba…

Ahora, después de todo ese trabajo, esa investigación, esos toques en vivo, de tener esas posibilidades de experimentar con la batería, con el bajo, con la guitarra, nace lo que es Punto cero. Tuvimos la posibilidad de expandir, de entender hacia dónde quisiera que fuera este sonido, hacia dónde quisiéramos explorarlo, traerlo al estudio, editarlo, cortarlo, organizarlo. Durante los dos últimos años pude sentarme en el estudio, a trabajar, a grabar, a mirar más de treinta y pico de maquetas que veníamos tocando y organizando, que yo venía produciendo en el estudio. De allí viene Punto Cero.

Julio Victoria lanza el álbum de su proyecto Live-Band 'Punto Cero' en el Planetario, este 18 de abril. Foto: cortesía Planetario de Bogotá / A.P.I.

Y es en este momento en el que siento un poco lo que te contaba ahorita, esa conexión con Alemania... Cuando estoy en esta tienda de discos y tengo estos referentes musicales, no solo como DJ, sino en estos discos, pastas en las que traigo música de bandas. Recuerdo mucho escuchar a LCD Soundsystem y regresar de la tienda de discos al club en donde entrenábamos, jugábamos y vivíamos allí, escuchando a través de mi iPod esa conexión con la música. Todos esos recuerdos los traigo a este disco. Es ese momento de inicio en el que también tengo esos referentes musicales y ese deseo de transmitir mi música, mis pistas y mis maquetas, que tocamos en vivo. Sentí que de allí debía partir algo nuevo generado a través de la conexión musical, no solo desde los sintetizadores digitales o análogos, sino también desde lo humano, de la parte musical, desde esa batería, desde ese error que tocamos, desde esos puntos de inflexión que tenemos con toda la instrumentación. Esos momentos en los que nos encontramos en ese clímax interesante de la música análoga tocada en vivo, no solo desde lo electrónico (que tenemos la oportunidad de que esté muy bien enmarcado desde la perfección), sino de jugar un poco más y movernos desde lo humano, desde lo que tocamos en vivo, desde ese momento en el que estamos tocando y lo sentimos bien.

Recuerdo mucho escuchar a LCD Soundsystem y regresar de la tienda de discos al club en donde entrenábamos, jugábamos y vivíamos allí, escuchando a través de mi iPod esa conexión con la música. Todos esos recuerdos los traigo a este disco. Julio Victoria

Y pensar: “Wow, esto realmente se siente mucho más inspirador porque es lo que estamos tocando y es como salió la pista”. Si tuvimos un error, o estuvo perfecto, o sonaron muy bien los instrumentos, o hicimos una prueba y no salió, así salió la música. Entonces Punto Cero es ese álbum que recoge y acumula experiencias sonoras, uno que a mí me permite finalizar y desarrollar un poco desde ese sentimiento, desde lo más humano y que salga en ese momento en vivo.

ARCADIA: Quería preguntarle un poco de esa banda. Usted nos cuenta que ya son cinco años de hacer esto, ¿es la misma banda de siempre o han cambiado mucho los integrantes?

J.V.: En estos últimos años, con Juanita Carvajal en el bajo y con la batería, llevamos un tiempo consolidados, más de cuatro años tocando juntos. Pero veníamos bastante tiempo tocando con la banda, si bien cambiaba un poco el arpa, la marimba y otros instrumentos… y después de la pandemia entró Jacobo, el baterista. Recuerdo que tocamos en el Estéreo Picnic saliendo de la pandemia, y nos fue muy bien y desde ahí Jacobo Álvarez se montó con nosotros. Nuestro stage lleva cinco años y con Juanita llevamos seis años trabajando. Es una base muy sólida con la que hemos desarrollado, construido y tenido la posibilidad de tocar mucho por Suramérica, Europa, Estados Unidos y unas giras en Colombia. Sí ha sido una banda muy estable, y eso es algo que ha permitido que el sonido se consolide mucho más.

ARCADIA: ¿Hay un regreso a la electrónica “normal” en su futuro o en este momento ya se siente con esta banda andando hacia adelante?

J.V.: Yo siento que esta banda arranca hacia adelante, acumula toda esta experiencia... Y siento que viene un sonido mucho más encaminado, podríamos decir mucho más futurista, vanguardista, cotidiano, más del sentimiento de hoy, mucho más pensado hacia el futuro…

ARCADIA: Hablemos un poco del show porque usted vuelve al Planetario, que es un lugar muy interesante. ¿Qué puede esperar la gente de este lanzamiento?

J.V.: 12 tracks en vivo. Hay un tema muy fuerte en el que siempre nos hemos dedicado mucho, que es la parte visual, y en este momento vamos a adaptar todo al domo. Tiene un material visual nuevo por completo, increíble, acompañando toda la música y la conceptualización de lo que es Punto Cero. Y además tenemos algo muy interesante: una iluminación especial que venimos trabajando ya hace un tiempo con Sebastián Cifuentes. Esto creo que nos da un engranaje muy fuerte en la presentación, en la sonoridad, en el toque en vivo y todo esto realmente acompañado de los cuatro músicos que estaremos en tarima y todo el desarrollo y la preparación que tenemos.

"Nuestro stage lleva cinco años y con Juanita Carvajal (bajo) llevamos seis años trabajando. Es una base muy sólida con la que hemos desarrollado, construido y tenido la posibilidad de tocar mucho por Suramérica, Europa, Estados Unidos y unas giras en Colombia", dice JV. Foto: cortesía Planetario de Bogotá / A.P.I.

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Jacobo Álvarez se subió a la Live-Band desde el Picnic pospandémico y nunca se volvió a bajar. Antonio Cortéz se encarga de la guitarra. Foto: cortesía Planetario de Bogotá / A.P.I.

ARCADIA: Julio, cuéntenos de ser artista en el siglo XXI, época de Spotify y Tik Tok. Más allá de que en el mundo hay genocidios y estamos al borde del botón rojo nuclear, cuénteme un poco de ser artista en este siglo XXI. ¿Qué gratificación hay? ¿Qué retos le representa?

J.V.: Yo llevo 16 años de carrera y recorrido musical, y no vengo de la era de Spotify; así que este es el momento de Spotify para mí también. Me ha tocado hacer esa transición que ha sido “positiva” de alguna forma, pues es ese recurso de presentar la música. Yo vengo más del vinilo, del tema análogo de la música electrónica, de tener 300 copias, de sacar, de distribuir a nivel mundial, y si se vende se sacan otras copias. Entonces, para mí lo digital es un recurso nuevo. Pero sí se siente duro porque siento que no son momentos tan gratificantes ver cómo la industria musical juega un poco ahí con los números de los artistas.

ARCADIA: Lo volvió todo una ecuación…

J.V.: Exacto. Yo me la juego un poco más por las presentaciones, por los shows, por esa diferenciación de mis proyectos dependiendo un poco los formatos o en dónde me presento o en dónde me invitan a presentarme. Para mí es más pensado desde el show que hacia las reproducciones en streaming.

ARCADIA: Para mantener su artesanía también, ¿no? Porque si piensa en números se encierra en números...

J.V.: Exacto. Mi proyecto viene mucho más de la autogestión, que es algo que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo. Es buscar cómo irlo subiendo, desarrollándolo, cómo hacerle ese push a seguir sonando y poder presentar la música de la mejor manera.

ARCADIA: En ese sentido, en esos aprendizajes de esa autogestión, ¿hay algo que le diría a su versión de hace 16 años? Como “espere, vamos por acá”.

J.V.: Claro. Le hablaría de mucha constancia. Creo que la constancia es lo más importante en estos proyectos. Siempre van a haber muchos altibajos, encontrones, momentos de pronto de no mucha satisfacción. Siento que es un tema de mucha fuerza, de fortaleza, de creer con mucha convicción en tu proyecto, de poder desarrollarlo, de entender en dónde estás parado para trabajar, hacia dónde puedes ir. Creer en ti creo que es un determinante, creer en tu proyecto, en tu sonido. Siempre con mucha cara positiva al tema, porque siempre te vas a encontrar con muchas cosas que te paran...

ARCADIA: Los frenos van a estar ahí.

J.V.: Exacto. Siempre van a estar y nada, con mucha firmeza, con mucha fortaleza.

ARCADIA: Julio comparta tres tracks suyos (previos a Punto Cero) para que la gente se conecte con su carrera, con su música, con su propuesta….

J.V.: Claro que sí. Hay un track que se llama “Bogotá 5:35 AM”, muy inspirador, que hizo parte de mi álbum anterior, que presenta los horarios en los que yo estaba produciendo la música, muy temprano en la mañana, que existe esa apertura, esa frescura; es un track que me representa mucho y que me gusta mucho.

Otro de los tracks que me gusta mucho, que es muy relevante, es “Regreso”; tiene mucho que ver con ir saliendo de esa pandemia, y es un track que tiene mucha esperanza, muy abierto, maneja esa línea musical mía con ciertos elementos o sintetizadores como el TB-303, que tiene ese ID ahí con mucha sutileza. Es un track muy alentador, bastante positivo, diría yo.

Y hay un track que me gusta mucho, que saqué hace un tiempo con un sello alemán que se llama Get Physical, “Impermanent”, que es un track también bastante contundente, pistero, pero también te da esa oportunidad de simplemente escucharlo sentado; está bastante bien construido con una estética muy abierta y muy fuerte para la pista.

ARCADIA: Y de Punto Cero, si tocara escoger uno para mandar en una cápsula del tiempo, ¿cuál manda a la posteridad?

J.V.: De Punto Cero sería “New Perspective”. Creo que es un track muy interesante, con una amalgama sonora bien fuerte desde lo anterior que yo venía produciendo con lo nuevo, con unas baterías muy contundentes que marcan el paso y tiene mucha fuerza a la hora de escucharse. Es muy emotivo, es muy pegadizo, es muy bailable, pero a la vez te da esa posibilidad de escuchar los diferentes matices y colores dentro de ese espectro electrónico sonoro de Julio Victoria.

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ARCADIA: Última pregunta, ¿alguna propuesta que usted cree que merezca más oídos que usted recomiende?

J.V.: Sí, hay un artista que me gusta mucho, Yves Tumor, es increíble. De hecho, tuve la oportunidad de escucharlo en Europa en un festival y luego lo vi aquí en Estéreo Picnic y pues de pronto, como no estaba en estos escenarios tan grandes, no tuvo tanta relevancia, pero, wow, musicalmente es algo que me gusta muchísimo, me encanta.

*Puede conseguir entradas en este enlace.