Redacción Arcadia
5 de marzo de 2026, 6:39 p. m.
Karl Hyde y Rick Smith de Underworld se presentan en el O2 Academy Brixton el 5 de febrero de 2026 en Londres, Inglaterra.
Karl Hyde y Rick Smith de Underworld se presentan en el O2 Academy Brixton el 5 de febrero de 2026 en Londres, Inglaterra.

Siempre es una enorme noticia cuando se anuncia que Underworld viene al país. Juntos, estos dos personajes (la música, Rick Smith, y la voz, Karl Hyde) conforman una unidad histórica, gigante y tremendamente vigente. Y si es en medio de un festival como el Baum Festival, que atrae a decenas de talentos del país y del mundo y suena fantástico, mucho mejor.

“La historia no sucede, la hacemos”, Tom Morello, ex Rage Against the Machine, sobre su legado musical y social

Fue una enorme noticia la primera vez, inolvidable, cuando el Estéreo Picnic los llamó de urgencia en 2019 para reemplazar a The Prodigy, que canceló por cuenta de la desafortunada muerte de Keith Flynt. Pudo sonar un poco más fuerte, sí, pero fue una actuación intensa, luminosa e inolvidable.

Fue también una enorme noticia la segunda vez, cuando regresaron pocos meses después, al Festival Comunion, la noche de Halloween en el norte de la ciudad. Allá entregaron la potencia de su sonido, la historia y la constante vanguardia.

Underworld: los brujos británicos y el hechizo de su mundo sensorial

Y lo es ahora, pues en la 11 edición del Baum Festival, quizá el evento más grande de electrónica en la capital, el cartel los ubica en lo más alto, acompañados de un DJ set de Disclosure y de más de una centena de DJs y actos increíbles.

Y si algo quedó claro en su edición 2025, de X aniversario, es que todo detalle en el Baum es cada vez más y más pulido: el sonido, los escenarios, las luces, la seguridad, el autocuidado...

BAUM FESTIVAL 11
@boysnoize se une al Baum Festival 11: underground alemán con himnos eternos, colaborador de Skrillex, Chemical Brothers, Daft Punk, Justice, Nine Inch Nails, y presencia fuera de la electrónica, dominando por igual el rap y el pop internacional. Foto: cortesía Páramo Presenta / A.P.I.

Así pues, a Underworld y Disclosure en formato DJ set se suman figuras como Richie Hawtin (pionero de la electrónica minimal); Nina Kraviz (con su influyente techno contemporáneo); Joseph Capriati y el histórico Paul Oakenfold, pionero del trance y de la expansión mundial de la cultura rave.

Un cartel de lujo, como viene haciéndose costumbre...
Un cartel de lujo, como viene haciéndose costumbre...

El techno de primera línea estará representado por artistas destacados como Helena Hauff, referente del electro y acid analógico; Pan-Pot, uno de los dúos más sólidos del circuito internacional; Planetary Assault Systems, el proyecto de culto de Luke Slater; DJ Rush, leyenda del techno de Chicago; y Avalon Emerson, una de las selectoras más respetadas del planeta.

BAUM FESTIVAL 11
El psytrance -un género con más de 30 años de vigencia- vuelve al Festival con Vini Vici. Foto: cortesía Páramo Presenta / A.P.I.
Baum Festival 10: balances sensoriales y postales visuales de un festival que rayó con la excelencia

A su lado, una generación que redefine la intensidad de las pistas contemporáneas en el techno y la cultura rave: Novah, Pegassi, Malugi, ØTTA, Cera Khin, Alarico, ANNĒ, SNTS y 6EJOU, artistas que representan la evolución actual del sonido club europeo.

También se celebra el regreso de Adrian Mills, uno de los nombres más comentados de la nueva generación del hard techno, después de ser la pieza central del escenario de 240km/h, marcando uno de los momentos más altos de la edición anterior.

BAUM FESTIVAL 11
DJ Rush es el puente vivo entre Chicago y Berlín, y con 35 años de carrera es una leyenda absoluta. Foto: cortesía Páramo Presenta / A.P.I.

Latinoamérica también tendrá juega papel importante en esta edición. Entre los nombres destacados se encuentran Nicola Cruz, uno de los productores más influyentes de la electrónica latinoamericana contemporánea; Felipe Gordon, figura clave del house colombiano; Nick Leon, productor que ha redefinido el club sound de Miami; además de talentos locales y regionales como Aleja Vargas, Brenda y Noise Mafia, que continúan expandiendo la presencia de la región en el circuito global.

*Información sobre boletería en ticketmaster.

EDC Colombia: Medellín se prepara

El festival de música electrónica más grande de Norteamérica hará su debut en Colombia en pocos meses, en el complejo deportivo de Medellín, Unidad Deportiva Atanasio Girardot: el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

EDC Colombia marca la novena edición internacional del festival por parte de Insomniac (curador global de experiencias de música dance) y lo trae a Colombia de la mano de Páramo Presenta (que también monta el Baum). Así, el evento continúa su expansión global tras exitosas ediciones en México, Brasil, Reino Unido, China, India, Japón, Corea del Sur y Tailandia.

EDC COLOMBIA 2026, EN MEDELLÍN
EDC COLOMBIA 2026, EN MEDELLÍN

Medellín es el próximo destino, en EDC Colombia, que llega después del histórico 30 aniversario de EDC en Las Vegas, celebrado en mayo de 2025. Solo resta revelar el cartel y compartirlo con ustedes. Y, partiendo de la historia del festival, se pueden esperar grandes nombres.

*Entradas disponibles en EDCColombia.com.

