‘House of the Dragon′: nuevo tráiler de la tercera temporada de la aclamada serie de HBO Max; esta es la fecha de estreno

Con el paso de los meses, House of the Dragon se consolidó como una de las producciones más comentadas del panorama televisivo reciente. Desde sus primeros episodios, la serie logró captar la atención por la solidez de su historia y por expandir el universo de Game of Thrones, al situarse varias décadas antes de los hechos conocidos por los seguidores, mucho antes del nacimiento de Daenerys Targaryen.

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La primera temporada llegó a su final el 23 de octubre de 2022 con capítulos cargados de tensión, en los que se sentaron las bases de la llamada Danza de los Dragones, uno de los conflictos más devastadores en la historia de la casa Targaryen. Este desenlace dejó claro que la narrativa avanzaría hacia un enfrentamiento inevitable entre los integrantes de esta poderosa dinastía.

Por su parte, la segunda temporada, estrenada posteriormente y concluida el 4 de agosto de 2024, generó opiniones divididas entre los espectadores. Aunque mantuvo una alta expectativa, parte de la audiencia manifestó críticas frente a algunos cambios en la evolución de la trama y en la construcción de ciertos personajes, lo que desató un amplio debate en redes sociales y espacios especializados.

Nuevo tráiler oficial de ‘House of the Dragon 3′

La serie de HBO Max regresa a mitad de 2026, preparando a los fanáticos a una entrega llena de sorpresas, tensión y giros inesperados. El formato presentará una etapa complicada y cruda, donde más personas perderán la vida.

La plataforma decidió entregar un nuevo adelanto de lo que ocurrirá con la historia, plasmando que la guerra se pondrá más grave y los conflictos entre la familia Targaryen estallarán.

Pese a que esta lucha por el Trono de Hierro ya cobró la vida de algunos personajes, lo crudo está por llegar, especialmente por lo cerca que está todo de tocar el clímax.

En las imágenes del tráiler se observa a Rhaenyra tomando decisiones claves en los nuevos encuentros entre bandos, tratando de alcanzar territorio dentro de la guerra. Se ve el foco que llevará Daemon Targaryen, precisamente al ser el impulso para ganar batallas.

“No habrá dudas sobre quién fue elegido por los dioses para gobernar”, se escucha que dice la protagonista.

Los dragones regresan demostrando la fuerza y peligro que representan en esta fase de la trama.

En cuanto a los rostros que regresan, se vio a Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell y Phia Saban.

¿Cuándo se estrena ‘House of the Dragon 3′?

De acuerdo con lo que dio a conocer HBO Max, House of the Dragon 3 saldrá a la luz el 21 de junio, siendo el estreno oficial.