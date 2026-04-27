Así se ve el primer vistazo de ‘Scooby-Doo: Origins’, la nueva serie que llega a Netflix

Netflix prepara el regreso de uno de los personajes más reconocibles de la cultura pop con Scooby-Doo, una nueva serie de acción real de ocho episodios que buscará explicar cómo nació el equipo que convirtió la resolución de misterios en una marca generacional. La producción, aún sin fecha exacta de estreno pública, se presenta como una reinvención contemporánea del grupo juvenil creado por Hanna-Barbera y de su inseparable gran danés, en una apuesta que mezcla nostalgia, misterio y estrategia de franquicia.

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La serie partirá de una idea conocida, pero con un giro en la historia. Durante su último verano en un campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se verán envueltos en un caso inquietante que gira en torno a un cachorro de gran danés perdido, posible testigo de un asesinato sobrenatural. A ellos se sumarán Velma, presentada como una joven pragmática y científica, y Freddy, el nuevo chico del pueblo, descrito como extraño pero carismático. Juntos intentarán resolver un misterio que también amenaza con exponer sus propios secretos. La plataforma la define como una “reimaginación moderna” del grupo de adolescentes detectives y su perro.

Así se ve el primer vistazo

‘Scooby-Doo, Origins’ será una nueva serie de acción real de ocho episodios que buscará explicar cómo nació el equipo que convirtió la resolución de misterios en una marca generacional. Foto: NETFLIX

Sobre el estreno Peter Friedlander, vicepresidente de series con guion de Netflix dijo, “¡Mystery, Inc. vuelve a la acción! Estamos emocionados de llevar a Scooby-Doo a la televisión como serie live-action por primera vez”. Según el ejecutivo, la franquicia ha dejado una huella innegable en la cultura pop por sus temas universales de amistad y por la forma en que distintas generaciones han abrazado a esos personajes.

“Junto con los potentes creativos Berlanti Productions y Midnight Radio, estamos comprometidos a encantar a los fans de siempre y abrir un mundo de aventuras ‘groovy’ para una nueva era de chicos curiosos”, agregó.

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Series como El agente nocturno no estarán disponibles en dispositivos antiguos a partir de febrero. Foto: NurPhoto via Getty Images

La participación de Greg Berlanti también eleva las expectativas. Como productor ejecutivo, recordó con afecto sus primeros contactos con los creadores del personaje. “Uno de mis primeros y favoritos trabajos en Hollywood fue sentarme con Bill Hanna y Joe Barbera mientras firmaban cels de animación”, señaló Berlanti. El productor aseguró que Josh Appelbaum, Scott Rosenberg y el equipo de Midnight Radio construyeron una historia que captura el espíritu y la genialidad de los creadores originales, y agradeció a Warner y Netflix por ayudar a dar vida a esta nueva versión.

Desde Warner Bros. Television, Clancy Collins White, presidenta de Creative Affairs, también celebró la alianza. “Estamos encantados de colaborar con nuestros socios de larga data en Berlanti Productions y con Midnight Radio para llevar la legendaria franquicia Scooby-Doo a una serie live-action por primera vez”, afirmó.

Este es el personaje que será homosexual en la próxima película de ‘Scooby-Doo’ Foto: Twitter: @Saruchango /Amazon Prime (API)

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La nueva serie se apoya en personajes creados por Hanna-Barbera y será producida por Warner Bros. Television. Josh Appelbaum y Scott Rosenberg fungirán como showrunners, escritores y productores ejecutivos, mientras que Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, André Nemec y Jeff Pinkner también integran el equipo de producción.

Más de 50 años después de su debut, Scooby-Doo sigue siendo un activo valioso para la industria audiovisual. La franquicia ha dado lugar a tres películas para salas, más de una docena de series animadas y cerca de 40 películas animadas para ver en casa con los más jóvenes.