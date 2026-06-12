El thriller psicológico de Apple TV+ que corona a Javier Bardem en la cima de Hollywood

En Apple TV+ hay un thriller psicológico que se está robando todas las miradas y que corona al reconocido actor español, Javier Bardem, en la cima de Hollywood. Se trata de una serie que ofrece una nueva interpretación del universo creado por el escritor John D. MacDonald en una de sus novelas más reconocidas.

La obra ya había sido adaptada anteriormente al cine por el aclamado director Martin Scorsese, en una producción que destacó por la actuación de Robert De Niro, quien dio vida a un inolvidable antagonista que se convirtió en uno de los elementos más recordados de la película.

Escena de la serie 'Cape Fear' Foto: Tráiler 'Cape Fear' YouTube Apple TV+

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Ahora, la historia regresa a la pantalla bajo el título Cape Fear, con una propuesta renovada que busca explorar nuevos matices de los personajes y profundizar en los conflictos que hicieron famosa la obra original.

Allí, Javier Bardem asume uno de los papeles más emblemáticos del thriller estadounidense al interpretar a Max Cady, personaje que en el pasado fue llevado a la pantalla por figuras de la talla de Robert Mitchum y Robert De Niro.

Precisamente por esto, esta serie se consolida como una de las apuestas televisivas más ambiciosas del año en Apple TV+, tratando de reinventar los códigos tradicionales del thriller psicológico.

La producción está encabezada por el guionista y productor Nick Antosca, reconocido por su trabajo en producciones como Channel Zero, The Act y Nuevo sabor a cereza. Además, cuenta con el respaldo de dos referentes de la industria cinematográfica, Martin Scorsese y Steven Spielberg, quienes participan como productores ejecutivos.

La dirección del episodio piloto corre por cuenta del cineasta noruego Morten Tyldum, nominado al premio Óscar por The Imitation Game (Descifrando Enigma) (2014), destaca el portal especializado Fotogramas.

Su propuesta apuesta por una narrativa cargada de tensión y suspenso, apoyada en un elenco de primer nivel integrado por Amy Adams, Patrick Wilson y Javier Bardem, ganador del Óscar por Sin lugar para los débiles.

Con Cape Fear, Bardem podría obtener grandes reconocimientos, teniendo en cuenta que desde su estreno ha recibido comentarios positivos por parte de la crítica especializada.

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La miniserie, compuesta por diez episodios, sigue la historia de un matrimonio de abogados cuya vida aparentemente perfecta se derrumba cuando Max Cady, un peligroso criminal al que ayudaron a enviar a prisión años atrás, recupera su libertad.

Lejos de buscar una simple venganza, Cady inicia una calculada campaña de manipulación y acoso psicológico que pone en riesgo la estabilidad emocional, la reputación y los principios de toda la familia.