Próximos estrenos cargados de emoción que llegan a Apple TV en 2026

Hoy en día, el plan de quedarse en casa ya no suena aburrido. Con una pantalla (televisor, tablet, celular) cualquier persona puede explorar en un catálogo casi infinito de historias sin moverse del sofá.

Las plataformas de streaming se convirtieron en las reinas del entretenimiento diario, y entre ellas destaca Apple TV, una de las favoritas del público actual.

Todo esto porque ofrece desde películas y series hasta documentales y producciones animadas, todo al alcance del control remoto o del celular.

¿Qué estrenos llegan a Apple TV en 2026? Foto: Getty Images

Próximos estrenos de Apple TV en 2026

Monarch: legado de monstruos - 2T

Viernes 27 de febrero

Protagonizada por Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm, la segunda temporada de ‘Monarch: legado de monstruos’ retomará la historia con el destino de Monarch (y del mundo) en juego.

La dramática saga revela secretos enterrados que reúnen a nuestros héroes (y villanos) en la Isla Calavera de Kong y en una nueva y misteriosa aldea donde un mítico Titán emerge del mar. Las repercusiones del pasado impactan en el presente, difuminando los vínculos entre familia, amigos y enemigos, todo ello con la amenaza de un evento titán en el horizonte.

Proveniente de Legendary Television, ‘Monarch: legado de monstruos’ es producida ejecutivamente por Joby Harold y Tory Tunnell de Safehouse Pictures, junto con Chris Black, Jen Roskind, Matt Shakman y Lawrence Trilling, quien también dirige cuatro episodios, así como Andrew Colville, quien escribe dos episodios y se desempeña como productor ejecutivo. Black es el showrunner en la segunda temporada.

La caza - Nueva serie

Miércoles 4 de marzo

Franck (Benoît Magimel) y sus viejos amigos disfrutan de pasar los fines de semana cazando juntos, pero un domingo se topan con otro grupo de cazadores que empiezan a perseguirlos sin explicación alguna.

Cuando uno de su grupo recibe un disparo, los amigos de Franck contraatacan, derribando a un agresor. Apenas logran escapar, los cuatro amigos mantienen el incidente en secreto. Franck intenta retomar su vida normal junto a su esposa Krystel (Mélanie Laurent), pero en los días siguientes, empieza a sentir que él y sus amigos están siendo vigilados, o peor aún, rastreados por cazadores empeñados en vengarse.

Mujeres imperfectas

Miércoles 18 de marzo

Basada en la novela homónima de Araminta Hall, y protagonizada y producida ejecutivamente por Elisabeth Moss y Kerry Washington, Mujeres Imperfectas examina un crimen que destroza la vida de tres mujeres que mantienen una amistad de décadas.

Este thriller poco convencional explora la culpa y la venganza, el amor y la traición, y los compromisos que hacemos que alteran nuestras vidas irrevocablemente. A medida que se desenreda la investigación, también se revela la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.

Mujeres imperfectas es una coproducción entre 20th Television y Apple Studios. Weisman es la showrunner, en su última colaboración con Apple TV tras la aclamada comedia dramática “Physical.”

For all mankind - 5T

Viernes 27 de marzo

La quinta temporada de “For all Mankind,” la exitosa serie dramática espacial aclamada por la crítica de los creadores Ronald D. Moore, Matt Wolpert y Ben Nedivi, retoma los años transcurridos desde el robo del asteroide Ricitos de Oro. Happy Valley se ha convertido en una colonia próspera con miles de residentes y una base para nuevas misiones que nos llevarán aún más lejos en el sistema solar.

Pero con las naciones de la Tierra ahora exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa creciendo entre las personas que viven en Marte y su antiguo hogar. El elenco que regresa para la quinta temporada incluye a Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña y Wrenn Schmidt, junto con los nuevos regulares de la serie Mirelle Enos.

Amigos y vecinos - 2T

Viernes 3 de abril

Amigos y Vecinos es el aclamado drama del creador Jonathan Tropper, protagonizado y producido por el ganador del premio Emmy Jon Hamm.

Tras ser despedido, Andrew “Coop” Cooper (Hamm), un gestor de fondos de cobertura que aún lidia con su reciente divorcio, recurre al robo en las casas de sus vecinos en el opulento barrio de Vestment Village, solo para descubrir que los secretos y las aventuras amorosas que se esconden tras esas fachadas de opulencia podrían ser más peligrosos de lo que jamás imaginó.

En la segunda temporada, Andrew redobla su apuesta por la vida como un improbable ladrón suburbano, hasta que la llegada de un nuevo vecino amenaza con exponer sus secretos y poner en peligro a su familia.

Outcome

Viernes 10 de abril

Outcome es una comedia oscura que se centra en Reef Hawk (Keanu Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe sumergirse en las profundidades de sus demonios ocultos después de ser extorsionado con un misterioso video que seguramente destrozaría su imagen y pondría fin a su carrera.

Con el apoyo de sus mejores amigos de toda la vida, Kyle (Cameron Diaz) y Xander (Matt Bomer), junto con su abogado de crisis, Ira (Jonah Hill), Reef se embarca en un viaje de introspección para enmendar las injusticias con cualquiera a quien haya podido perjudicar con la esperanza de identificar al chantajista.

Margo tiene problemas de dinero

Miércoles 15 de abril

Proveniente del ganador de múltiples premios Emmy David E. Kelley, y protagonizada por la nominada al premio Emmy y al Globo de Oro Elle Fanning y la nominada al premio de la Academia y al premio Emmy Michelle Pfeiffer, quienes también son productoras ejecutivas, Margo tiene problemas de dinero es un drama familiar audaz, conmovedor y cómico que sigue a Margo (Fanning), quien recientemente abandonó la universidad y aspirante a escritora, la hija de una ex camarera de Hooter’s (Pfeiffer) y un ex luchador profesional (Nick Offerman), mientras se ve obligada a salir adelante con un bebé recién nacido, una pila creciente de facturas y una cantidad cada vez menor de formas de pagarlas.

Historial criminal

Miércoles 22 de abril

Un drama impactante, centrado en los personajes y ambientado en el corazón del Londres contemporáneo, la serie explora la imposibilidad de la policía cuando la verdad está en juego.

En la segunda temporada, cuando un joven es apuñalado hasta la muerte en un mitin político, los policías rivales June Lenker (Jumbo) y Daniel Hegarty (Capaldi) se ven obligados a formar una alianza incómoda. Pero lo que comienza como la búsqueda de un asesino se convierte en una operación encubierta para frustrar un atentado de extrema derecha en el corazón de Londres.

La segunda temporada reúne a Capaldi como el inspector jefe Daniel Hegarty y a Jumbo como la sargento detective June Lenker. Dustin Demri-Burns, Luca Pasqualino, Luther Ford, Lyndsey Marshal y Peter Sullivan se unen al reparto, además del elenco que regresa, que incluye a Shaun Dooley, Stephen Campbell Moore y Charlie Creed-Miles.

Widow’s Bay

Miércoles 29 de abril

Liderada por el ganador del premio Emmy, Matthew Rhys, quien también funge como productor ejecutivo, Widow’s Bay es un pintoresco pueblo isleño a 64 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra.

Pero algo acecha bajo la superficie. El alcalde Tom Loftis (Rhys) está desesperado por revivir su comunidad en dificultades. No hay wifi, la señal celular es irregular y debe lidiar con lugareños supersticiosos que creen que su isla está maldita. Quiere que esta gente lo respete. No lo hacen. Piensan que es débil y cobarde. Y lo es. Pero Loftis está decidido a construir un futuro mejor para su hijo adolescente y convertir la isla en un destino turístico. Milagrosamente, lo logra: los turistas finalmente están llegando.

Desafortunadamente, los lugareños tenían razón. Después de décadas de calma, las viejas historias que parecían demasiado ridículas para ser ciertas comienzan a suceder de nuevo. Widow’s Bay mezcla el horror genuino con la comedia impulsada por los personajes. Rhys protagoniza junto a un elenco encabezado por Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll y Dale Dickey.