WIDOW’S BAY - APPLE TV

La serie del momento, y sí que justifica su hype, viene liderada por el excepcional Matthew Rhys y secundada por Stephen Root, un actor que todo lo que hace lo hace bien, y cae como anillo al dedo en el registro ambiguo de esta producción. Rhys es Tom Loftis, el alcalde de esta isla y pueblo cerca de Massachusetts llamado Widow’s Bay, que quisiera proyectar como una especie de Martha’s Vineyard para darle empuje económico; Root es Wyck, el loco del pueblo para muchos, que resulta tener más razón de la que el alcalde quisiera, al hablar a los cuatro vientos de las raíces malvadas de esa tierra.

Matthew Rhys no cree, hasta que no le queda alternativa... Foto: Apple TV

En esta historia de diez episodios, la tensión entre la comedia y el horror es genialmente hilvanada, con supersticiones y la historia del pueblo chocando contra la lógica del desarrollo. Se habla, pues, de locuras y maldiciones, se menciona la historia del fundador del pueblo, venerado, exaltado, pero cuyo legado se revela más macabro de lo pensado y toca el presente. A su manera, la serie rinde sutiles homenajes a producciones clásicas del cine como The Shining, Viernes 13, Halloween y Tiburón, entre otras, sin dejar de sentirse única, y sin soltar la gota de ligereza que nos hace tomarla en serio, pero no del todo. Vale la pena exaltar también el rol de Kate O’Flynn como Patricia, la asistente del alcalde, quien, como víctima de las energías malévolas del pueblo y de las personas que se creen más que ella, entrega algo memorable.

Matthew Rhys y Stephen Root en 'Widow's Bay'. Foto: Apple TV

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SPIDER-NOIR - PRIME VIDEO

A veces, más opciones no equivalen a algo mejor, pero está bien tenerlas. Mencionamos ese hecho por cuenta de esta interesante serie que ofrece una especie de innovación tecnológica al entregarse en dos formatos, full color, o blanco y negro, que el televidente puede escoger a voluntad y cambiar en cualquier punto. Al verse, resulta más que evidente que, cuando se habla del género noir (marcado por lo criminal, lo sórdido, pero también por un estilo y una clase), el blanco y negro resulta lógico, pero cada quien tendrá su opinión.

Un ganador del Óscar se pone la máscara en tiempos noir. Foto: Prime Video

Entrando a lo clave, al frente de esta producción de Prime Video, Marvel Studios y Sony Pictures Television (y si ven el Marvel y el Spider, sabrán que hay algo del ADN del hombre araña), se encuentra Nicolas Cage. En su primer rol en la televisión, el ganador del Óscar da vida a Ben Reilly, un detective privado veterano que tiene poderes arácnidos, pero que, tras una tragedia personal en la que no pudo proteger a su gran amor, renuncia a ellos… momentáneamente. En medio de una racha más bien difícil, en la Nueva York de la década de los treinta, un caso lo obliga a mirar de frente a ese pasado doloroso. El reparto cuenta con un notable villano, Silvermane, interpretado por Brendan Gleeson, y con una cautivante femme fatale, Cat Hardy, a quien da vida la actriz Li Jun Li ( brilló en Sinners).

Li Jun Li es Cat Hardy en 'Spider-Noir' Foto: Prime Video

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THE BOROUGHS - NETFLIX

Lo primero que sorprende en esta producción que viene atrapando a millones en el mundo es el nivel de casting. Puede que no congregue nombres enormes, pero conforma un ensamble del tipo de actores que llevan décadas dejando huella en televisión, cine y teatro, sembrando respeto de sus colegas y el público, y se le nota: hablamos de Alfred Molina, Alfre Woodard, Geena Davis, Denis O’Hare, Clarke Peters, Bill Pullman y Jane Kaczmarek.

Un médico enfermo y un ingeniero en duelo viven sus años dorados en 'The Boroughs'. Foto: Netflix

Y eso hacen aquí, se justifican plenamente en esta producción que se puede considerar un Stranger Things para la tercera edad, sin el elemento de época ochentero. Alfred Molina interpreta a Sam Cooper, un ingeniero que, tras la muerte de su mujer, ingresa a un hogar para la tercera edad con todas las comodidades imaginables (entre ellas, tres canchas de golf premiadas). Él, incorregible ingeniero, no está hecho precisamente para ese ambiente, y encima de esto, la casa a la que llega guarda su propio misterio, uno que se extiende a toda esta comunidad aparentemente perfecta de The Boroughs. La señora que la ocupó antes de él murió en circunstancias cuestionables que, de a poco, se le van revelando a él, que tiene herramientas, ingenio y va sumando aliados entre sus vecinos para desentrañar qué hay detrás de las apariciones y criaturas sobrenaturales al acecho.

Alfre Woodard y Clarke Peters en 'The Boroughs'. Foto: Netflix

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DTF ST. LOUIS - HBO MAX

Esta miniserie tiene una cualidad extraña. En principio, reta, incluso genera resistencia, pero recompensa plenamente a quienes osan quedarse porque luego no se le puede dejar. En un contexto de suburbia estadounidense, la producción explora muchas de las complejidades de las relaciones actuales. Sigue a tres adultos (interpretados por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, que nada raro sería que ganaran algún premio) atrapados en su propio desencanto, rutina e insatisfacción, síntomas de sus crisis paralelas de la mediana edad, que cruzan caminos por medio de una aplicación de citas para encuentros sexuales y desarrollan lazos más fuertes de lo esperado. Así, un matrimonio infeliz y la persona externa que entra en sus vidas protagonizan un triángulo amoroso inusitado. El asunto es que no hay feliz, sí una muerte al final del túnel que ha de ser investigada por una pareja de detectives conformada por Richard Jenkins y Joy Sunday, y en cuyo entramado Peter Sarsgaard suma un rol enorme.

Jason Bateman y David Harbour en 'DTF St. Louis'. Foto: HBO Max

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TUCCI EN ITALIA - DISNEY+

Luego de una primera temporada en la que el actor deleitó a propios y extraños con su aproximación personal y franca, Stanley Tucci regresa con nuevos capítulos de la serie que pone a dialogar sus raíces en Italia y el peso de su cultura culinaria. En esta segunda temporada, ya habiendo pasado por destinos más bien publicitados, el actor pone el foco en Las Marcas, una zona que impactará a muchos televidentes como una revelación, ubicada en el centro de Italia, sobre la costa del Adriático, cuyos sabores y matices han permanecido fuera del radar del turismo internacional. Pero, claro, Tucci va más allá. En Campania y su capital, Nápoles, celebra una variedad de uva olvidada, y en Véneto no teme sumar sus investigaciones sobre el tiramisú y su disputado origen. El actor y conductor explora además dos islas, Cerdeña, donde investiga la relación entre la comida y la longevidad, y Sicilia, donde la multiculturalidad ha marcado poderosamente la gastronomía.

Stanley Tucci mira a Las Marcas, una zona que impactará a muchos televidentes como una revelación. Foto: NAT GEO